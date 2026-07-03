Las Palmas de Gran Canaria reunirá a representantes de más de 20 países en un encuentro que combinará actividades divulgativas y un desafío entre la lucha canaria y el ssireum coreano

Más de veinte países se reúnen en Las Palmas para impulsar los juegos tradicionales / Gobierno de Canarias

Representantes de más de veinte países asistirán al Encuentro y la Asamblea General de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria los días 10 y 11 de julio, con el fin de fortalecer la cooperación entre territorios y potenciar la conservación del patrimonio deportivo tradicional.

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez; el presidente de la Federación de Lucha Canaria, Francisco Rivero, y el cónsul de Corea, Koh Moon-Hee, han presentado este viernes en una rueda de prensa esta iniciativa, que lleva por lema ‘Juega Europa 2026’ y que incluye una competición de lucha canaria y lucha coreana (ssireum) en la playa de Las Canteras.

Investigadores, federaciones, asociaciones y especialistas procedentes de distintos países europeos abordarán en este encuentro el presente y el futuro de los juegos y deportes tradicionales como parte del patrimonio cultural inmaterial.

Un fin de semana de tradición

El encuentro, coordinado por la Dirección General de Deportes Autóctonos, combinará actividades dirigidas a los profesionales del sector con propuestas abiertas a toda la ciudadanía, especialmente concentradas en el entorno del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología y la playa de Las Canteras, donde durante el viernes y el sábado se desarrollará un amplio programa divulgativo y participativo.

El viernes arrancará con el simposio internacional ‘Educar jugando: juegos y deportes tradicionales en distintos sistemas educativos europeos’, que reunirá a especialistas de varios países como Portugal, Francia, Holanda, Bélgica, Italia, San Marino, Croacia, Serbia, Macedonia del Norte, Rumanía, Polonia o la República Checa, entre otros, para analizar el papel de estas disciplinas como herramienta educativa.

Paralelamente, la playa de Las Canteras acogerá una concentración de lucha canaria y bola canaria.

Durante la tarde, el entorno del Real Club Victoria se transformará en un gran espacio dedicado a los deportes tradicionales con un festival en el que el público podrá conocer de cerca modalidades como el salto del pastor, la bola canaria, la lucha del garrote canario, el juego del palo canario, entre otros juegos, incluidos infantiles tradicionales.

La jornada concluirá con una exhibición de la selección nacional de ssireum de Corea del Sur, que ofrecerá al público una demostración de una de las modalidades de lucha tradicional más importantes del continente asiático y declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.

La Asamblea General de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales se celebrará el sábado, y el programa incluirá clases magistrales de lucha del garrote canario y juego del palo canario, así como una salida de vela latina canaria de botes desde el muelle deportivo.

Intercambio deportivo y cultural

El programa concluye con un desafío entre la selección de lucha canaria y la nacional de ssireum de Corea del Sur, una competición concebida como un intercambio deportivo y cultural en la que cada participante disputará un enfrentamiento bajo ambos reglamentos tradicionales, permitiendo al público conocer las semejanzas y diferencias entre estas dos modalidades históricas.

El enfrentamiento reunirá a algunos de los mejores luchadores de ambas disciplinas.

En categoría masculina competirán Francisco Giménez frente a Lim Sangbin, Pedro Arrocha ante Kim Seongbeom, Albano Castro contra Kim Juntae, Diego Rodríguez frente a Jung Mingung, Juan Antonio Rodríguez Toro ante Choi Jungman, Gaumet Innouri contra Lee Juyong, Néstor Mejías frente a Kwon Jinwook, Roque Arbelo ante Hwang Junghoon, Ismael Deniz contra Woo Dongjin, Khadim (Bamba) Gueyes frente a Park Mingyo, Álvaro Deniz ante Cha Seungmin y Alberto Zamora contra Yu Kyungjoon.

En la categoría femenina participarán Verónica Olivero frente a Kim Siwoo, Lorena Mateo ante Lee Jaeha y Delioma Armas contra Kim Hayun.

El presidente de la Federación ha destacado que buena parte de esta trayectoria de colaboración entre Canarias y Corea del Sur ha sido posible gracias al trabajo del maestro Shin, afincado en las islas e impulsor desde hace más de 35 años de los intercambios entre ambas modalidades, además de una de las figuras clave en la consolidación de los lazos deportivos entre ambos territorios.

Su labor ha permitido mantener vivo un proyecto de cooperación que también ha llevado a representantes de la lucha canaria a participar de forma habitual en los campeonatos del mundo de ssireum, celebrados en Corea del Sur, donde Canarias ha logrado dos títulos mundiales con Alejandro Afonso y Cristina Rodríguez Santana, ha señalado.

El consejero de Deportes ha manifestado que el encuentro refuerza la posición de Canarias como referente internacional en la conservación y promoción de los deportes tradicionales.