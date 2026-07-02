Poli Suárez será propuesto por el PP como candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria

El político canario es actualmente consejero de Educación del Gobierno de Canarias y secretario regional del PP

Poli Suárez, consejero de Educación del Gobierno de Canarias y secretario regional del PP en las islas, será la nueva propuesta como candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en las próximas elecciones locales, mientras que la edil Carmen Pérez se propondrá para regir el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

El PP propondrá a Poli Suárez como candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Imagen de archivo de EFE

Según fuentes cercanas al PP a las que ha tenido acceso EFE este miércoles, ambas propuestas se presentarán el próximo 18 de julio, cuando el PP tiene previsto elegir a sus candidatos a las alcaldías de provincias en Santiago de Compostela.

Estas fuentes también señalaron que la portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas y parlamentaria nacional, Jimena Delgado, que fue la candidata a la alcaldía en los anteriores comicios, figurará de nuevo en las listas al Congreso de los Diputados.