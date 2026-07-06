Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este martes 7 de julio

Estamos inmersos en el segundo episodio de calor del verano que tendrá como días más álgidos este martes y miércoles, a partir del jueves irá remitiendo de forma progresiva.

Esperamos este martes poca nubosidad en general se verán de forma dispersas esas nubes a primera hora de la mañana, también a última y a cota muy baja, en torno a los 400 metros en zonas del norte de las islas más montañosas y por el norte y oeste de las orientales, en el resto habrá sol y ligera calima difuminando el horizonte.

Imagen RTVC

Las temperaturas seguirán en ascenso, es probable que en el interior de Gran Canaria lleguen o superen los 40 grados, se acercarán a ellos en Fuerteventura y Lanzarote o puntos del interior de las medianías del sur de Tenerife. En la costa será donde más fresco se esté, también durante la noche.

El viento soplará más bien flojo aunque de madrugada y primeras horas podrían acelerarse de componente norte.

Respecto al estado de la mar se dará la marejada en las costas del norte con olas de menos de 1 m de altura y marejadilla en las costas resguardadas del sur. En Canales entre islas habrá marejada con olas entorno a 1 metros de altura.

Previsión por islas

El Hierro: Será otro día de calor. Las temperaturas en las medianías serán sofocantes, no así en la capital que variarán entre los 18 y los 31 grados. Esperamos poca nubosidad en general.

La Palma: Nubosidad escasa a primeras y últimas horas por el norte, se disiparán con rapidez. Seguirá el aire más fresco en la costa. Las temperaturas variarán entre los 22 y los 28 grados.

La Gomera: Los valores del termómetro en San Sebastián se moverán entre los 22 y los 30 grados, pero en puntos del interior de la isla podrían superarlos. Habrá pocas nubes.

Tenerife: Veremos pocas nubes y la mayoría el norte a cotas bajas, enseguida se retirarán. El viento irá a menos y las temperaturas en Santa Cruz irán de los 22 y los 32 grados.

Gran Canaria: Nubes dispersas en el norte que perderán terreno. En el resto, sol y algo de calima. Las temperaturas en medianías del sur llegarán a los 40 grados, refrescará en la costa.

Fuerteventura: Valores en torno a los 38 grados en puntos del interior. En la costa el aire será más húmedo. Las temperaturas en Puerto del Rosario oscilarán entre los 23 y los 32 grados.

Lanzarote: Veremos nubes por la mañana en el norte y oeste, se irán retirando. Poco viento en general y valores en el termómetro en arrecife que se mantendrán entre los 22 y 33 grados.

La Graciosa: Los intervalos nubosos de las primeras horas irán dejando más ratos de sol que de nubes, habrá poco viento y el mar estará en calma. Subirán las temperaturas.