Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este domingo 5 de julio

La semana terminará con más calor. Subirán las temperaturas, especialmente en los pueblos de medianías y cumbres, así como en la isla de Fuerteventura. Habrá máximas alcanzando y superando los 34ºC en Las cumbres y medianías del Sur de Gran Canaria, así como en zonas de interior y del Sur de Fuerteventura. En el resto de islas habrá máximas locales 32ºC en medianías. El ambiente más suave por las costas del Norte donde habrá algunos intervalos de nubes bajas a menos de 500m. Mucho sol en el resto con ligera calima en altura en la mitad oriental, extendiéndose por la tarde a Tenerife.

Imagen RTVC

Viento del Norte flojo a moderado, más intenso y con intervalos fuertes en los extremos Este y Oeste, así como por el Sur de la Península de Jandía, rachas 50 – 60km/h. Y en el mar, marejada en costas expuestas y altamar, marejadilla en el resto y olas 0,5 – 1,5m.

Previsión por islas

El Hierro: Predominio de los cielos poco nubosos. Temperaturas en ascenso, máximas locales 30 – 32ºC en medianías del Sur. Viento del Norte flojo a moderado.

La Palma: Salvo algunas nubes bajas en zonas costeras a primeras y últimas horas, sol con temperaturas veraniegas, máximas 24 – 32ºC. Viento del Norte flojo a moderado.

La Gomera: Cielos despejados con alguna nube baja matinal por el Norte. Las temperaturas marcará varios grados más, máxima de 31 – 32ºC en la capital.

Tenerife: Algunas nubes bajas a menos de 500m para comenzar y terminar la jornada en puntos del Norte, la capital o la costa Suroeste. Mucho son en el resto con ligera calima en altura por la tarde. Y calor, máximas 30 – 32ºC en medianías.

Gran Canaria: Subirán las temperaturas de forma notable en medianías y cumbres, sin descartar máximas 34 – 36ºC. Salvo algunas nubes a menos de 400m por el Norte, sol y calima en altura. Viento del Norte flojo a moderado, arreciendo por la tarde.

Fuerteventura: Notaremos más calor en zonas de interior, del Sur y el Este con máximas locales +34ºC. Sol, calima en altura, y viento del Norte racheado en Jandía.

Lanzarote: Nubes bajas por el Norte y Oeste a primeras y últimas horas, y sol con calima en altura en el resto. Temperaturas cálidas, máximas 25 – 32ºC.

La Graciosa: Predominio de los intervalos nubosos con sensación de bochorno. Temperatura máximas de 26 – 27ºC. Y viento del Norte flojo a moderado.