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Este jueves habrá pocas novedades meteorológicas en Canarias.

Según la previsión del tiempo, este jueves habrá pocas novedades meteorológicas en Canarias. Estaremos bajo dominio anticiclónico con régimen de viento alisio, viento del nordeste que soplará moderado.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 20 de agosto de 2026 / RTVC

Al menos por la mañana y después de media tarde veremos intervalos de nubes bajas en la cara norte del archipiélago. Es muy poco probable pero no descartable que dejen escapar unas gotas en Tenerife, La Palma o Gran Canaria. Esta nubosidad se situará a menos de 1200 – 1300 m de altitud. En el resto seguiremos con tiempo soleado. La temperatura máxima rondará los 28º C en La Graciosa, los 32 – 33º C en Gran Canaria y los 30º C en el resto del archipiélago.

En el mar, se prevé marejadilla a marejada, con mar de fondo del norte de 1 m, y también mar de fondo del sur y suroeste de 1 m en las cosas del sur y del oeste de La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

La previsión del tiempo isla por isla:

El Hierro: Más nubes en el norte que en días anteriores, horas de sol y temperaturas de verano..

La Palma: Intervalos nubosos, al menos, en el norte y este de la isla. No descartable alguna gota. Viento alisio moderado.

La Gomera: Tiempo soleado, en menor medida por el norte, donde habrá nubes bajas, al menos por la mañana y al final del día.

Tenerife: Poco nuboso o despejado, salvo en la zona norte, a menos de 1200 – 1300 m, donde habrá nubes, y podrían dejar unas gotas en medianías del nordeste.

Gran Canaria: Panza de burro en el norte y nordeste a menos de 1000 m de altitud. Tiempo soleado y caluroso en el resto. Temperatura máxima 32 – 33º C.

Fuerteventura: Ambiente soleado, intervalos de nubes bajas por la mañana y al final del día, viento del nordeste moderado y temperatura sin cambios importantes.

Lanzarote: Intervalos nubosos, horas de sol, temperatura máxima de unos 30º C, más viento que el miércoles.

La Graciosa: Nubes en cantidad variable, sol, viento alisio y temperatura máxima de unos 28ºC.