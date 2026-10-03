Previsión del tiempo en Canarias para el 4 de octubre de 2026 donde predominarán las nubes por el norte

Este domingo en la previsión del tiempo para Canarias tendremos intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas donde es probable alguna llovizna ocasional sobre todo en las medianías de esa vertiente con apertura de claros al mediodía. En cumbres centrales y vertiente noreste de Tenerife no se descarta que puedan crecer nubes de evolución con probabilidad de algún chubasco aislado.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 4 de octubre de 2026 RTVC

En el resto, estará poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas durante la primera mitad del día en las islas orientales. Presencia de calima ligera en altura en las islas occidentales, y será más significativa en medianías y zonas altas de las orientales.

Temperaturas en ligero ascenso. Se podrán alcanzar localmente los 34ºC en el interior sur de Fuerteventura y Lanzarote, y sureste de Gran Canaria, así como en la cuenca de Tejeda.

Alisio moderado en costas, más intenso en el sureste y noroeste donde son probables rachas ocasionalmente muy fuertes. En cumbres será del suroeste moderado.

Y en el mar, habrá mar combinada del norte-noreste en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas +1,5m. En costas del sur, áreas de marejada.

Previsión por islas:

El Hierro: Intervalos en el norte y poco nuboso o despejado en el resto. Calima ligera en altura. Alisio moderado, más intenso en zonas bajas del sureste y temperaturas sin grandes cambios.

La Palma: Nuboso en el noreste sin descartar alguna gota ocasional. Se abrirán claros al mediodía. En el resto, poco nuboso. Calima ligera en altura. Alisio moderado en costas. Intenso del suroeste en la Caldera de Taburiente. Temperatura máxima en torno a 26ºC en la capital.

La Gomera: Intervalos en el norte. En el resto, poco nuboso o despejado con calima ligera en altura. Alisio moderado en costas con intervalos de fuerte en el sureste y oeste. Se podrán alcanzar los 30ºC en costas del sur. En la capital irán de los 24ºC a los 29ºC.

Tenerife: Intervalos en el norte sin descartar alguna gota en medianías. Calima, que será más notable en medianías y cumbres. Probable nubes de evolución en el interior y noreste sin descartar algún chubasco aislado. Alisio en costas, y moderado del suroeste en altas cumbres. Se podrán alcanzar los 30ºC en zonas bajas del sur. En la capital irán de los 23ºC a los 29ºC.

Gran Canaria: Intervalos en el norte sin descartar alguna gota. En el resto, poco nuboso o despejado salvo por la mañana que habrá nubes altas. Calima, en especial en medianías y cumbres. Alisio moderado, más intenso en el sureste y oeste. Se alcanzarán los 32ºC en el sur-sureste y oeste sin descartar localmente los 34ºC. En la capital irán de los 23ºC a los 27ºC.

Fuerteventura: Despejado, salvo por la mañana que habrá intervalos de nubes altas. Calima, más significativa en zonas altas. Alisio moderado y se podrán alcanzar los 32ºC en el oeste y los 34ºC de forma local en el interior sur. Irán de los 22ºC a los 29ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos de nubes altas matinal. En el resto, despejado. Calima, que será más intensa en zonas altas. Alisio moderado y se podrán alcanzar o superar los 32ºC en el sureste y oscilarán de los 22ºC a los 30ºC en Arrecife.