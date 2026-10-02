Este fin de semana la previsión del tiempo para Canarias apunta a que notaremos una reducción de la nubosidad, aún así este sábado veremos nubes sobre todo en La Palma donde podrían dejar lloviznas, aunque nada comparable a los últimos días, y por el norte de las islas más montañosas durante la mañana. A partir del mediodía se irán reduciendo. En las islas orientales esperamos pocas nubes y una nueva entrada de calima tanto en las medianías como en las zonas más altas.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para este sábado 3 de octubre / RTVC

El viento alisio en la costa y en los extremos se mantendrá aunque no con tanta intensidad como en las últimas horas.

Las temperaturas no variarán mucho este sábado, pero el domingo sí tenderán a subir. Especialmente en el sur de Gran Canaria y Fuerteventura no es descartable que superen los 34 grados.

El estado de la mar mejorará con fuerte marejada en el norte y olas por debajo de los 2 m. de altura.

La previsión del tiempo isla por isla

El Hierro: Se reducirá la nubosidad, aunque a primera hora aún predominarán las nubes bajas y las nieblas, luego tenderá a despejarse. Las temperaturas irán de los 18 a los 21 grados.

La Palma: Volverá a ser un día gris, con precipitaciones que se irán reduciendo, como mucho caerán algunas gotas en el nordeste. Las temperaturas no variarán demasiado.

La Gomera: Esperamos nubes bajas en el norte y centro con menos probabilidad de lluvia. Tenderá a despejarse por la tarde, el viento amainará y las temperaturas serán parecidas.

Tenerife: Estará cubierto por el norte y nordeste por la mañana, luego, se reducirán. En el resto lucirá el sol con calima. Las temperaturas variarán entre los 23 y los 29 grados.

Gran Canaria: Este fin de semana volverán a superarse los 30 grados en las medianías del sur de Gran Canaria. En la capital irán de los 23 y los 27. Las nubes bajas del norte se reducirán.

Fuerteventura: Amainará el viento, no esperamos nubosidad. Habrá sol difuminado por la calima. Las temperaturas irán de los 22 a los 27 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: Se verán algunas nubes por la mañana hacia el noroeste y luego tenderá a despejarse con ligera calima. Las temperaturas se moverán entre los 23 y los 29 grados.

La Graciosa: Día de intervalos nubosos poco importantes que dejarán también grandes artos de sol. Ligera calima, menos viento y temperaturas sin grandes cambios, subirán el domingo.