En la previsión del tiempo para Canarias, este jueves el tiempo cambiará. Los cambios llegarán sobre todo en las islas occidentales, esperamos los restos de un frente que desde primera hora dejará precipitaciones sobre todo en La Palma, La Gomera y norte de Tenerife, no se descartan tampoco en El Hierro y de cara al viernes las lluvias también se dejarán notar en medianías del norte de Gran Canaria. En general serán los días más húmedos de la semana y también más frescos porque luego volverá a cambiar.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para este jueves 1 de octubre / RTVC

Esperamos abundante nubosidad a varios niveles, de tipo bajo, pero también de tipo alto que sobre todo cubrirá buena parte de las orientales.

Regresarán los alisios que se acelerarán en los extremos y además complicarán la situación marítima. Esperamos mar combinada del noroeste con olas que rondarán los 2.5 metros de altura tanto en el norte como en canales entre islas, en el sur habrá marejada.

La previsión del tiempo isla por isla

El Hierro: Cambiará el tiempo, aumentará la nubosidad a todos los niveles y alguna gota podría dejar el frente poco importante. Las temperaturas irán de los 20 a los 24 grados en Arrecife.

La Palma: Dejará primero precipitaciones en esta isla, sobre todo en el norte y este. Día gris con temperaturas algo más frescas que se moverán entre los 21 y los 25 grados en Santa Cruz.

La Gomera: Esperamos abundante nubosidad y podría llover en el interior por la tarde. El viento también arreciará. Las temperaturas irán de los 23 a los 28 grados en la capital.

Tenerife: Día gris en el norte y en el sur. Probabilidad de precipitaciones, sobre todo por el norte. Habrá bastante humedad, regresarán los alisios y las temperaturas no variarán mucho.

Gran Canaria: Alguna gota se podría escapar en las medianías del norte. El sur se cubrirá de nubes altas. El viento ganará fuerza y las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 27 grados.

Fuerteventura: Veremos más nubes sobre todo de tipo alto desde por la mañana. Arreciarán los alisios y las temperaturas se moverán entre los 22 y los 27 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: Pasarán hileras de nubes altas entrando por el sur a lo largo del día, se combinarán con grandes ratos de sol. Las temperaturas irán de los 23 a los 29 grados en Arrecife.

La Graciosa: Veremos ratos de sol y ratos de nubes altas más compactas. El viento ganará intensidad y las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios respecto de hoy.