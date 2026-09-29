Este miércoles en Canarias las nubes serán protagonistas a diferentes niveles. Las temperaturas rozarán los treinta grados

La previsión del tiempo para Canarias para este miércoles llega con más nubosidad. Será de tipo bajo a primera hora y luego por la tarde porque crecerán de evolución en puntos del interior sur de las islas. También pasarán a lo largo del día franjas de nubes altas difuminando el azul del cielo que también contará aún con algo de polvo en suspensión.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 30 de septiembre de 2026 / RTVC

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios de nuevo rondarán los 30 grados en zonas concretas del sur.

El viento soplara en general flojo dominando las brisas en las costas, de componente oeste en la provincia occidental y del norte en la oriental. Alguna racha puntual se podría dar en el norte de La Palma o de Tenerife.

El estado de la mar será de marejada en las costas del norte con olas de menos de 1.5 metros y de marejadilla con áreas de marejada en el sur. El jueves empeorará.

La previsión del tiempo isla por isla

El Hierro: Se entremezclarán nubes bajas y también de tipo alto, dominarán las brisas en la costa y las temperaturas variarán entre los 20 y los 25 grados en Valverde.

La Palma: Las nubes irán a más por la tarde. No se descarta que a última hora dejen alguna gota en el norte y este. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 26 grados en la capital.

La Gomera: Esperamos intervalos nubosos de tipo alto durante casi todo el día y nubes de evolución después del mediodía por el sur. Las temperaturas irán de los 23 y los 29 grados.

Tenerife: Crecerán nubes de evolución desde el mediodía, podría darse alguna racha puntual por el norte. También habrá nubes altas y las temperaturas no sufrirán grandes cambios.

Gran Canaria: Veremos nubes bajas por el nordeste y nubes altas cruzando de oeste a este por franjas. Las temperaturas irán en la capital de los 23 a los 27 grados en la capital.

Fuerteventura: Se verán nubes bajas por la mañana e hileras de nubes altas de paso con algo de calima. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 29 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: En Arrecife las temperaturas variarán entre los 22 y los 29 grados. Habrá poca nubosidad en general, tanto de tipo bajo como alto. Brisa en la costa algo más frescas.

La Graciosa: Esperamos nubes bajas a primera hora y nubes altas de paso a lo largo de todo el día. No habrá viento y las temperaturas no sufrirán grandes cambios.