El Tiempo en Canarias | Menos nubosidad, calima en altura en disminución y temperaturas en ligero descenso

Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este lunes, 28 de septiembre

Comenzamos la semana con menos nubes que estos días y con calima en altura que comienza a remitir. Este lunes tendremos intervalos nubosos en la primera mitad del día sin descartar lluvias ocasionales y, durante la madrugada, podrán ir acompañadas de alguna tormenta aislada. En el resto de la jornada, poco nuboso o despejado acompañado de calima en altura que irá remitiendo.

Temperaturas en ligero descenso, en especial las máximas en costas que será moderado, sobre todo las del sur y oeste. Aun así, se podrán alcanzar o superar de forma local los 30ºC en medianías y zonas litorales de las islas.

Viento flojo de componente este, con predominio de brisas en costas. En cumbres será flojo de componente oeste. Y en el mar, áreas de fuerte marejada en costas abiertas al norte con olas 1m – 1,5m. En costas del sur, mar de fondo del sur-suroeste.

El Hierro: Poco nuboso o despejado con calima en altura en remisión. Crecerá nubes de evolución en el interior sin descartar alguna gota aislada. Viento flojo de componente este y se podrán alcanzar los 30ºC en zonas bajas del sur y oeste.

Previsión por islas

La Palma: Intervalos matinales. Por la tarde, nubes de evolución en el interior norte y este sin descartar alguna gota ocasional. Remitirá la calima en altura y viento flojo de componente este. Temperaturas más cálidas en el oeste. La máxima rondará los 27ºC en la capital.

La Gomera: Poco nuboso o despejado, salvo en el interior por la tarde que habrá intervalos donde sin descartar alguna gota. Calima en altura en remisión y viento flojo de componente este. Se podrán alcanzar los 30ºC en zonas bajas del sur y en la capital.

Tenerife: Intervalos nubosos a primeras horas que tenderá a poco nuboso o despejado, salvo en el interior que crecerá nubosidad de evolución donde son probables precipitaciones ocasionales. Calima en altura en remisión. Viento flojo de componente este y se podrán alcanzar o superar los 30ºC en zonas bajas del sur, este y del área metropolitana.

Gran Canaria: Intervalos matinales, que tenderá a poco nuboso o despejado salvo en el interior que se generará nubosidad de evolución diurna con baja probabilidad de alguna gota. Remitirá la calima en altura y viento flojo de componente este. Se podrán superar los 30ºC en medianías del sur y este y también en litorales. E irán desde los 24ºC a los 29ºC en la capital.

Fuerteventura: Poco nuboso o despejado con calima en altura en remisión. Viento flojo de componerte este y temperaturas que podrán alcanzar o superar los 30ºC en el interior sureste y litoral oeste. En la capital irán de los 22ºC a los 27ºC.

Lanzarote: Poco nuboso o despejado salvo en el interior que habrá intervalos por la tarde. Calima en altura en remisión y viento flojo de componente este. Se podrán alcanzar y superar los 30ºC en el interior y oeste. Irán de los 22ºC a los 29ºC en Arrecife.

La Graciosa: Poco nuboso o despejado. Calima en altura en remisión. Viento flojo de componente este y temperaturas que irán desde los 22ºC a los 28ºC en Caleta de Sebo.