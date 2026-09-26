Jornada con abundante nubosidad media y alta y con probabilidad de tormentas aisladas

Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este domingo, 27 de septiembre

Terminamos el fin de semana con cielos cubiertos, con alguna tormenta ocasional, con calima y bochorno. Este domingo tendremos nubosidad media y alta con probabilidad de precipitaciones en las islas montañosas que podrán venir acompañadas de alguna tormenta ocasional a últimas horas. Presencia de calima, que será más intensa en las islas occidentales.

Las temperaturas en ligero descenso, será moderado en las mínimas en zonas de interior de Gran Canaria y Tenerife. Pocos cambios en costas de las islas montañosas donde se podrán alcanzar y superar los 30ºC. También en el sureste de Fuerteventura y Lanzarote.

Soplará un viento flojo de componente este en las islas occidentales y de componente norte en las orientales. En cumbres centrales de Tenerife será de componente sur-suroeste moderado.

Y en el mar, fuerte marejada en costas del norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas en torno al 1,5m. En costas del sur, predominará la mar de fondo del sur-suroeste.

Previsión por islas

El Hierro: Cubierto por nubes medias y altas sin descartar lluvias acompañadas de tormentas por la tarde. Calima y viento flojo de componente este. Se podrán superar los 30ºC en zonas costeras.

La Palma: Cubierto por nubes medias y altas con probabilidad de precipitaciones acompañadas de tormentas dispersas al final del día. Calima y viento flojo de componente este. Se podrán superar los 30ºC en costas y medianías bajas. Máxima en la capital rondará los 29ºC.

La Gomera: Cielos cubiertos por nubes medias y altas con probables precipitaciones acompañadas de tormentas ocasionales a últimas horas. Calima y viento flojo de componente este. Se superarán los 30ºC en costas donde las mínimas serán elevadas.

Tenerife: Cubierto con nubes medias y altas y con probabilidad de lluvias que podrán ir acompañadas de tormentas dispersas al final del día. Calima y viento flojo de componente este, y de componente sur-sureste moderado en cumbres. Se superarán los 30ºC en costas con mínimas que no bajarán de los 25ºC. En la capital irán desde los 24ºC a los 30ºC.

Gran Canaria: Nuboso por nubes medias y altas donde no se descarta lluvias ocasionales acompañadas de tormentas aisladas al final del día. Calima, más significativa en zonas altas. Viento flojo del norte-noreste y del suroeste en cumbres. Se superarán los 30ºC en costas con mínimas que difícilmente bajarán de los 25ºC-26ºC. En la capital irán de los 24ºC a los 29ºC.

Fuerteventura: Cubierto por nubes medias y alta con baja probabilidad de alguna gota al final del día. Calima en altura. Viento flojo del norte-noreste y temperaturas que podrán alcanzar los 30ºC en el sureste. En la capital irán desde los 23ºC a los 27ºC.

Lanzarote: Cubierto por nubes medias y altas sin descartar alguna gota ocasional y dispersa a últimas horas. Calima en altura. Viento flojo del norte-noreste y se podrán alcanzar los 30ºC en el litoral oeste, e irán desde los 23ºC a los 29ºC en Arrecife.

La Graciosa: Cielos cubiertos por nubes medias y altas y con calima en altura. Viento flojo del norte-noreste. Temperaturas que oscilarán entre los 23ºC y los 28ºC en Caleta de Sebo.