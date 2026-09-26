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Jornada con abundante nubosidad media y alta y con probabilidad de tormentas aisladas

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Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este domingo, 27 de septiembre

Terminamos el fin de semana con cielos cubiertos, con alguna tormenta ocasional, con calima y bochorno. Este domingo tendremos nubosidad media y alta con probabilidad de precipitaciones en las islas montañosas que podrán venir acompañadas de alguna tormenta ocasional a últimas horas. Presencia de calima, que será más intensa en las islas occidentales.

Las temperaturas en ligero descenso, será moderado en las mínimas en zonas de interior de Gran Canaria y Tenerife. Pocos cambios en costas de las islas montañosas donde se podrán alcanzar y superar los 30ºC. También en el sureste de Fuerteventura y Lanzarote.

Soplará un viento flojo de componente este en las islas occidentales y de componente norte en las orientales. En cumbres centrales de Tenerife será de componente sur-suroeste moderado.

Y en el mar, fuerte marejada en costas del norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas en torno al 1,5m. En costas del sur, predominará la mar de fondo del sur-suroeste.

Previsión por islas

El Hierro: Cubierto por nubes medias y altas sin descartar lluvias acompañadas de tormentas por la tarde. Calima y viento flojo de componente este. Se podrán superar los 30ºC en zonas costeras.

La Palma: Cubierto por nubes medias y altas con probabilidad de precipitaciones acompañadas de tormentas dispersas al final del día. Calima y viento flojo de componente este. Se podrán superar los 30ºC en costas y medianías bajas. Máxima en la capital rondará los 29ºC.

La Gomera: Cielos cubiertos por nubes medias y altas con probables precipitaciones acompañadas de tormentas ocasionales a últimas horas. Calima y viento flojo de componente este. Se superarán los 30ºC en costas donde las mínimas serán elevadas.

Tenerife: Cubierto con nubes medias y altas y con probabilidad de lluvias que podrán ir acompañadas de tormentas dispersas al final del día. Calima y viento flojo de componente este, y de componente sur-sureste moderado en cumbres. Se superarán los 30ºC en costas con mínimas que no bajarán de los 25ºC. En la capital irán desde los 24ºC a los 30ºC.

Gran Canaria: Nuboso por nubes medias y altas donde no se descarta lluvias ocasionales acompañadas de tormentas aisladas al final del día. Calima, más significativa en zonas altas. Viento flojo del norte-noreste y del suroeste en cumbres. Se superarán los 30ºC en costas con mínimas que difícilmente bajarán de los 25ºC-26ºC. En la capital irán de los 24ºC a los 29ºC.

Fuerteventura: Cubierto por nubes medias y alta con baja probabilidad de alguna gota al final del día. Calima en altura. Viento flojo del norte-noreste y temperaturas que podrán alcanzar los 30ºC en el sureste. En la capital irán desde los 23ºC a los 27ºC.

Lanzarote: Cubierto por nubes medias y altas sin descartar alguna gota ocasional y dispersa a últimas horas. Calima en altura. Viento flojo del norte-noreste y se podrán alcanzar los 30ºC en el litoral oeste, e irán desde los 23ºC a los 29ºC en Arrecife.

La Graciosa: Cielos cubiertos por nubes medias y altas y con calima en altura. Viento flojo del norte-noreste. Temperaturas que oscilarán entre los 23ºC y los 28ºC en Caleta de Sebo.

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