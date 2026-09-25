Las temperaturas comenzarán un descenso ligero este viernes, aunque se mantendrán con valores superiores a los 30 grados, también el fin de semana, donde habrá una mayor inestabilidad

La Gomera. Imagen Cabildo de La Gomera

Canarias afronta este viernes una nueva jornada marcada por las altas temperaturas, después de que este jueves se registrara el día más caluroso de este tercer episodio de calor del mes de septiembre. El descenso térmico que comenzará a producirse durante esta jornada será muy ligero y apenas se apreciará hasta bien entrado el fin de semana.

Durante el jueves se alcanzaron más de 38 grados de forma local en Gran Canaria y Fuerteventura, mientras que Lanzarote y Tenerife superaron los 37 grados en algunos puntos. En las islas más occidentales, las máximas se situaron entre los 33 y algo más de 35 grados.

Este viernes las temperaturas bajarán ligeramente, aunque seguirán siendo elevadas para las fechas actuales. Según la previsión de AEMET, se esperan más de 35 o 36 grados en puntos del sur de Gran Canaria, alrededor de 34 grados en zonas del interior de la mitad sur de Fuerteventura y entre 32 y 34 grados en buena parte del resto del archipiélago. El calor afectará especialmente a las medianías y a las zonas costeras orientadas al sur.

Temperaturas máximas jueves, 24 de septiembre. Gráfico RTVC

Calima y posibilidad de tormentas

Junto al calor, la nubosidad y la inestabilidad estarán presentes como otros de los elementos destacados de la jornada. Nubes procedentes del suroeste alcanzarán principalmente a las islas occidentales y podrían dejar chubascos aislados, algunos de ellos de carácter tormentoso.

Además, continuará presente una masa de aire cálido y seco de procedencia sahariana, con calima en medianías y cumbres. En caso de producirse precipitaciones, no se descarta que sean en forma de barro debido a la presencia de polvo en suspensión.

En Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa se esperan principalmente algunas pinceladas de nubes altas, sin consecuencias destacables en principio.

El ambiente seguirá siendo plenamente veraniego, aunque quienes busquen temperaturas más suaves encontrarán alivio especialmente en las zonas costeras del norte de las islas de mayor relieve.

En cuanto al viento, los alisios dominarán en las zonas costeras y podrían intensificarse al final de la tarde. En medianías y cumbres predominará el viento de componente este, favoreciendo la entrada y permanencia de la masa de aire cálido y seco.

Un fin de semana con calor e inestabilidad

El panorama meteorológico se mantendrá similar durante el fin de semana, con temperaturas todavía elevadas y una progresiva presencia de condiciones de inestabilidad, especialmente en las islas occidentales.

De cara al domingo, los modelos apuntan a un aumento de esa inestabilidad, que podría traducirse en precipitaciones algo más significativas en las islas occidentales.

En el mar, las condiciones serán en general favorables para disfrutar de las playas del sur, con marejadilla y áreas de marejada y olas inferiores al metro. Sin embargo, en las costas del norte habrá que extremar la precaución, ya que la combinación del mar de fondo y el viento puede generar series de olas de alrededor de un metro y medio.