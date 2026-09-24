El tiempo en Canarias

Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este viernes, 25 de septiembre

RTVC

Aún nos quedan bastantes horas de calor, las temperaturas seguirán siendo muy altas para la época en la que estamos y el descenso que empezará este viernes será tan ligero que no se apreciará hasta bien entrado el fin de semana.

Este viernes esperamos otra jornada un tanto inestable en la que se volverán a formar tormentas en el entorno de las islas, en principio con aparato eléctrico cercano y posibles chaparrones en forma de goterones en La Palma, El Hierro y Tenerife. El cielo se mantendrá gris en todas las islas con nubosidad de tipo medio y alto. La calima seguirá presente aunque se entremezclará con las nubes altas.

El viento será del nordeste flojo en la costa, pero a última hora y asociadas a las posibles tormentas podrían generarse rachas intensas en los extremos del sur más bien de las islas más montañosas.

El estado de la mar será de fuerte marejada con olas rondando el metro y medio de altura en el norte y superando el metro en las costas resguardadas del sur.

Previsión por islas:

El Hierro: Esperamos abundante nubosidad media y alta, posibles tormentas cercanas y hasta algún goterón. Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 30 grados en Valverde

La Palma: Se podrían repetir las tormentas y dejar goterones ocasionales y algunas rachas de viento puntuales. El cielos será gris y temperaturas irán de los 24 a los 32 grados en la capital.

La Gomera: Esperamos valores entre los 25 y los 32 grados en la capital. Veremos nubes altas todo el día y a última hora las rachas de viento se acelerarán en los extremos del sur de la isla.

Tenerife: Viento en los extremos asociado a las tormentas hacia el norte de la isla. Se esperan goterones esporádicos y nubes altas. Las temperaturas seguirán siendo sofocantes.

Gran Canaria: Abundante nubosidad de tipo medio y alto, bochorno de día y de noche. En la capital los valores irán de los 24 a los 30 grados. En el sur podrían volver a subir de los 36.

Fuerteventura: Refrescará algo más aún así se moverán en Puerto del rosario entre los 23 y los 29 grados y superarán los 34 en municipios como Pájara. Habrá abundante nubosidad alta.

Lanzarote: Nubes medias y altas cubriendo toda la isla con temperaturas en descenso. Los valores irán de los 25 de mínima a los 30 de máxima en Arrecife. Poco viento durante el día.

La Graciosa: Esperamos cielos cubiertos de nubes altas y calima entremezclada. Casi no habrá viento y las temperaturas irán en ligero descenso.