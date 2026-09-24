Nueva jornada de intenso calor en la islas que puede estar acompañado en algunos puntos, especialmente en las islas occidentales, de chubascos y de tormentas

Informa: Redacción Informativos RTVC

Canarias afronta este jueves una nueva jornada de calor intenso, que se extenderá a buena parte del archipiélago, mientras la presencia de humedad y nubosidad favorecerá además la posibilidad de chubascos acompañados de tormentas, especialmente en las islas occidentales.

Este es el caso del norte de Tenerife, donde la lluvia ha sorprendido a primera hora de la tarde como se puede ver en imágenes en la TF-5 a la altura de San Juan de la Rambla. Los rayos y truenos son constantes en esa parte de la isla. Las autoridades recomiendan precaución en la carretera si se tiene previsto circular por el norte de Tenerife en los próximos minutos.

Lluvia en el norte de Tenerife en una jornada también de intenso calor

Calor intenso

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos por altas temperaturas en prácticamente todo el territorio, con Gran Canaria entre las zonas donde se esperan los registros más elevados.

Gran Canaria será una de las islas más afectadas por el calor, con máximas previstas de 35 grados y valores que localmente podrían alcanzar los 38, sobre todo en medianías y zonas bajas del sur y sureste. El calor también se dejará notar en medianías del norte de la isla.

Imagen tomada desde Tías, Lanzarote. Imagen RTVC / José María de Paiz

En Tenerife, los termómetros podrán alcanzar los 35 grados, con registros puntuales de hasta 36 grados, principalmente en medianías y zonas bajas del sur y suroeste. La previsión contempla además la posibilidad de algunos chubascos débiles y tormentas, especialmente en áreas del norte y durante la evolución de la jornada. De hecho, durante las últimas horas ya se han registrado precipitaciones de carácter tormentoso en distintos puntos de la isla.

La Gomera podrá alcanzar los 34 grados, con valores puntuales de 36, mientras que El Hierro rondará los 34 grados y podrá llegar localmente a 35.

En La Palma, las temperaturas serán algo más moderadas, aunque también se esperan máximas de 30 grados, que podrían subir hasta los 32 y alcanzar puntualmente los 34 en medianías del oeste y noroeste.

Calor y humedad

A este escenario se suman unas temperaturas mínimas especialmente elevadas. En sectores de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote se prevén valores de entre 26 y 28 grados, con puntos donde las noches podrían acercarse incluso a los 30 grados, aumentando la sensación de bochorno.

La combinación de calor y humedad marcará así una jornada especialmente adversa desde el punto de vista meteorológico. La posibilidad de tormentas añade además un elemento de incertidumbre, con chubascos que podrían ser localmente intensos aunque de carácter irregular.

El episodio cálido alcanza este jueves uno de sus momentos de mayor intensidad en Canarias, después del ascenso progresivo de las temperaturas registrado durante los últimos días. La previsión apunta a un descenso térmico a partir del viernes, aunque el calor continuará afectando al archipiélago durante las próximas jornadas.