La situación afecta desde este jueves a Gran Canaria, Tenerife, El Hierro y La Palma, mientras La Gomera permanece en prealerta. Gran Canaria podría alcanzar los 38 grados y Tenerife los 36

Canarias afronta desde este jueves un nuevo episodio de altas temperaturas que eleva el riesgo de incendios forestales. La Dirección General de Emergencias ha actualizado a situación de alerta INFOCA desde las 08:00 horas del 24 de septiembre en Gran Canaria, Tenerife, El Hierro y La Palma, mientras La Gomera continúa en prealerta.

Informan: Javier Sánchez / Héctor E. Pérez

La decisión responde a la llegada de una masa de aire cálido de origen africano, que continuará intensificándose y extendiéndose durante la jornada del jueves. La situación meteorológica favorecerá además la presencia de aire cálido y seco sobre las medianías y las zonas forestales.

Hasta 38 grados en Gran Canaria

Gran Canaria registrará las temperaturas más elevadas, con máximas de 35 grados y valores que podrán alcanzar localmente los 38 grados, especialmente en las medianías y zonas bajas de las vertientes sur y sureste. El episodio también afectará a las medianías del norte de la isla.

En Tenerife se esperan hasta 35 grados, con máximas locales de 36, principalmente en las medianías y zonas bajas del sur y suroeste, aunque también se prevé afección en áreas bajas de la vertiente norte.

La previsión sitúa las máximas en 34 grados en La Gomera y El Hierro, con valores locales de hasta 36 y 35 grados, respectivamente. En La Palma se esperan 30 grados, aunque los termómetros podrán alcanzar los 32 y, puntualmente, los 34 grados en las medianías del oeste y noroeste.

Informan: Manu Cruz / Gerardo Jorge

El riesgo seguirá aumentando hasta el viernes

Aunque el viernes se espera un descenso de las temperaturas, el calor continuará siendo elevado en Gran Canaria y Tenerife. La combinación de temperaturas altas, ambiente seco y humedades relativas inferiores al 30 % por encima de la inversión contribuirá a aumentar el riesgo de propagación de incendios.

Los análisis meteorológicos apuntan a un incremento progresivo del riesgo de incendio forestal durante los próximos días, especialmente entre el jueves y el viernes. La situación permanecerá bajo vigilancia y el Gobierno de Canarias podrá ampliar o modificar el ámbito de la alerta en función de la evolución meteorológica y de los índices de riesgo.

Emergencias pide extremar las precauciones

Ante este escenario, Emergencias recomienda no encender fuego al aire libre, evitar actividades que puedan generar chispas en zonas forestales y no arrojar colillas, cerillas ni residuos combustibles. También aconseja evitar las zonas forestales si no se conocen bien los accesos y no acampar fuera de los lugares habilitados.

Si se detecta un incendio, la población debe llamar al 112, alejarse del fuego siguiendo las indicaciones de los servicios de emergencia y evitar barrancos y zonas donde pueda quedar atrapada. En las viviendas próximas al monte, Emergencias recomienda mantener despejado el entorno y estar preparados para una posible evacuación.