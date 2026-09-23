El Servicio Canario de la Salud destina 1,77 millones de euros a una campaña que incluye 8.500 dosis y amplía desde octubre la protección a adultos vulnerables

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), inició este lunes, 21 de septiembre, en los centros de Atención Primaria la vacunación para inmunizar contra el virus respiratorio sincitial (VRS) a los lactantes menores de seis meses.

Imagen de archivo. Jonathan Borba

Los profesionales de los centros de salud del SCS han comenzado a proteger a la población diana después de contactar con los progenitores de los menores susceptibles para concertar las citas. La campaña se ha adelantado esta temporada tras los resultados obtenidos en años anteriores en Canarias, desde que comenzó la administración sistemática del anticuerpo monoclonal frente al VRS.

Para esta campaña, el SCS ha invertido 1.776.500 euros en la adquisición de dos lotes del anticuerpo monoclonal, con un total de 8.500 dosis destinadas a la población diana.

La inmunización frente al VRS se dirige a los bebés nacidos entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027, así como a menores de 24 meses que presenten determinados factores de riesgo para desarrollar una enfermedad grave.

Una protección que ha reducido las hospitalizaciones

El VRS es un virus altamente contagioso que puede transmitirse fácilmente en la comunidad, incluidas las guarderías, las escuelas y los hogares. Constituye la principal causa de infección aguda de las vías respiratorias inferiores entre los menores de un año, especialmente en los casos relacionados con bronquiolitis y neumonía.

En la campaña 2024-2025, la última con datos consolidados, más de 10.000 niños recibieron la inmunización, lo que permitió reducir un 78,6 % las hospitalizaciones y un 86,67 % los ingresos en unidades de cuidados intensivos por VRS en menores de un año respecto a 2022, antes de la implantación del anticuerpo monoclonal.

Estos resultados sitúan a Canarias 7,6 puntos porcentuales por encima de la media nacional en la reducción de hospitalizaciones por VRS en menores de un año. Los análisis preliminares del Ministerio de Sanidad estiman un descenso del 71 % en el conjunto del país, con una efectividad cercana al 80 % durante el primer año de implantación.

La protección se amplía a adultos vulnerables

El SCS ampliará a partir del próximo mes de octubre la protección frente al VRS a la población adulta más vulnerable, una medida incorporada al nuevo Calendario de Inmunizaciones para todas las edades de la vida de la Comunidad Autónoma de Canarias y que comenzará a aplicarse el 5 de octubre.

La vacuna frente al VRS se administrará a mayores de 70 años residentes en centros sociosanitarios, así como a personas institucionalizadas menores de esa edad que padezcan enfermedades respiratorias o cardiacas graves, antes del periodo de mayor circulación del virus, entre octubre y marzo.

También recibirán la vacuna personas no institucionalizadas con cánceres hematológicos y receptores de trasplante pulmonar o de progenitores hematopoyéticos, en los servicios hospitalarios encargados de vacunar a las personas con mayor grado de inmunodepresión.

El producto adquirido no requerirá una administración anual, ya que una dosis proporciona una protección suficiente durante al menos tres temporadas, a diferencia de otras vacunas frente a virus respiratorios.

Para esta nueva vacunación, Canarias invertirá 743.006 euros en la adquisición de 7.083 dosis.

Un cambio en la prevención del virus

La incorporación de la inmunización frente al VRS ha cambiado la estrategia de prevención de esta infección. España fue el primer país del mundo en implantar de forma sistemática esta estrategia en lactantes y Canarias ha obtenido resultados superiores a la media nacional.

La campaña ha permitido reducir de forma significativa la enfermedad grave y la presión asistencial en Atención Primaria, los servicios de Urgencias y los hospitales.

Con la ampliación de la protección a los adultos más vulnerables, Canarias extiende esta estrategia a otros colectivos de riesgo, con el objetivo de reducir también los ingresos hospitalarios en las plantas de agudos de los hospitales de las islas.