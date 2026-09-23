El Gobierno encarga un análisis de 450 muestras para depurar el Libro Genealógico, identificar líneas familiares y mejorar la gestión de la variabilidad genética

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Ganadería, ha encargado un estudio para verificar y depurar la información genealógica del Camello Canario, una actuación que permitirá conocer mejor la estructura genética de esta población y optimizar la gestión de la biodiversidad de esta raza autóctona.

Imagen de archivo. Gobierno de Canarias

Los trabajos los desarrollará Animal Breeding Consulting, empresa de base tecnológica vinculada a la Universidad de Córdoba, en colaboración con la Asociación Canaria de Crías y Conservación del Camello Canario. El proyecto permitirá contrastar la información que recoge actualmente el Libro Genealógico y detectar posibles errores o inconsistencias en las filiaciones registradas.

Mejorar el conocimiento de la población

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, ha destacado que esta actuación “permitirá disponer de una información genética más precisa y fiable sobre la cabaña de Camello Canario”, algo que considera esencial para planificar su conservación, preservar su variabilidad genética y garantizar la continuidad de la raza.

Quintero ha señalado también que “conocer mejor las líneas familiares, los niveles de consanguinidad y las características genéticas de la población permitirá tomar decisiones más fundamentadas sobre los apareamientos y la selección de reproductores”, reforzando la conservación de la raza a medio y largo plazo.

El consejero ha puesto asimismo en valor “el trabajo que viene desarrollando la Asociación Canaria de Crías y Conservación del Camello Canario en la protección y mejora de la especie”, una labor que considera clave para avanzar en su conocimiento y mantenimiento.

Una raza vinculada al campo canario

El censo del Camello Canario ha descendido de forma significativa tras la introducción de maquinaria en el campo, aunque la especie mantiene una larga tradición en el Archipiélago como animal de carga y para las labores agrícolas.

En la actualidad, el Camello Canario se conserva casi exclusivamente en las islas orientales como cabalgadura en paseos turísticos. Recientemente, además, ha adquirido relevancia como animal potencialmente productivo por el alto valor nutritivo de la leche de camella.

Por este motivo, la raza cuenta con el mismo nivel de protección y control que otras razas autóctonas ganaderas de ovino, caprino, porcino y bovino.

Un estudio para completar el Libro Genealógico

El estudio analizará una muestra aleatoria de al menos el 5 % de la población que cuente con una genealogía fiable. Para los ejemplares cuya ascendencia resulte dudosa o incompleta, los investigadores propondrán posibles progenitores, tanto padre como madre, para analizar sus perfiles genéticos y confirmar o descartar las filiaciones planteadas.

El procedimiento permitirá detectar y corregir posibles errores de registro y completar las genealogías, con el objetivo de disponer de un Libro Genealógico lo más completo, fiable y estructurado posible.

Una vez depurados los datos y los perfiles genéticos, el estudio permitirá analizar la diversidad genética de la población y estimar los coeficientes individuales de consanguinidad. Esta información servirá para establecer recomendaciones de apareamiento orientadas a conservar la raza y mantener su variabilidad genética.

Análisis de 450 muestras

Los trabajos incluirán también un análisis en profundidad de la situación genética de la población, con el que se evaluará su variabilidad actual, se calcularán los niveles de consanguinidad y se identificarán las principales líneas familiares y los reproductores clave.

El estudio permitirá además elaborar un diagnóstico del estado de conservación de la raza y establecer información de utilidad para su gestión futura.

La actuación contempla la toma de muestras y el suministro del material necesario para su obtención, identificación y conservación, además del análisis molecular de 450 muestras mediante marcadores microsatélites, la obtención del perfil genético individual y la comprobación de las filiaciones.