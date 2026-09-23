El tiempo en Canarias

Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este jueves, 24 de septiembre

RTVC

Hemos estrenado la nueva estación otoñal y lo hemos hecho inmersos en un episodio de altas temperaturas que ya ha dejado valores en el termómetro por encima de los 36 grados en puntos de Fuerteventura. Este jueves será el día más caluroso según las previsiones. Se esperan valores de entre 36-38 en el interior de la isla majorera, medianías del sur de Gran Canaria e incluso algunas zonas de Lanzarote, a partir del viernes irán bajando aunque de forma progresiva.

La nubosidad este jueves será escasa en la provincia oriental y mucho más abundante en la occidental. En su mayoría serán nubes medias y altas y no se descarta que dejen algún goterón en islas como La Palma o algo de convección en Tenerife en el entorno del Teide. Seguirá la calima en todas las islas.

El viento perderá protagonismo durante el día y lo volverá a ganar a última hora, será del sureste.

El estado de la mar será de fuerte marejada en las costas del norte con olas de 1.5 m. de altitud y marejada en las del sur.

Previsión por islas:

El Hierro: Esperamos abundante nubosidad de tipo medio y alto y calima. Las nubes entrarán de sur a norte. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 28 grados en Valverde.

La Palma: El cielo también estará más gris que azul, podrían darse algunos goterones a lo largo del día. Las temperaturas mínimas subirán bastante. En la capital irán de los 23 a los 30 grados.

La Gomera: Hará más calor, los valores irán de los 25 a los 33 grados en San Sebastián. Esperamos abundante nubosidad de tipo alto y calima. Por la tarde arreciará el viento.

Tenerife: La humedad caerá. Veremos nubes altas homogéneas por zonas, no se descarta algún goterón. Las temperaturas irán de los de los 25 a los 35 grados en la capital.

Gran Canaria: Las mínimas en la capital no bajarán de los 24 y las máximas rondarán los 30. En medianías del sur podrían llegar a los 38. Habrá nubosidad alta y calima.

Fuerteventura: El viento del sureste se acelerará por el oeste por la tarde. No esperamos nubes. Las temperaturas podrían llegar a los 38 grados en el interior en la capital a los 30.

Lanzarote: Día de calor con valores en el termómetro en Arrecife que irán de los 24 a los 32 grados, en el interior podrían alcanzar los 36. No esperamos nubes, pero seguirá la calima.

La Graciosa: Esperamos poca nubosidad con calima difuminando el horizonte aunque menos que estos días y temperaturas similares rondando los 30 grados en Caleta de Sebo.