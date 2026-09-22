Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este miércoles, 23 de septiembre

El tiempo en Canarias | Ascenso de temperaturas y menos nubes

Este miércoles seguirán subiendo las temperaturas, especialmente en medianías, cumbres y por el Oeste de las islas más orientales. Habrá máximas locales 36 – 38ºC en puntos de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, y de 30 – 34ºC en el resto de islas. En el cielo veremos menos nubes, algunas de tipo bajo en zonas costeras del Norte, y de tipo medio y alto a últimas horas en las islas más occidentales. Y ligera calima, más notable en altura. Viento de Nordeste flojo o moderado en costas, del Este flojo en medianías, y del Sureste en cumbres, siendo del Sur- Suroeste moderado +2000m. Y en el mar, marejadilla en las costas protegidas del Sur, marejada en el resto, y oleaje de fondo del Noroeste aumentando de 1 a 2m.

Previsión por islas:

EL HIERRO: Intervalos nubosos de tipo bajo en el Valle del Golfo. En el resto sol, ligera calima e intervalos de nubes medias a últimas horas. Temperaturas al alza.

LA PALMA: Pocas nubes, algunas de tipo bajo en parte del Norte y Este, y medias por la tarde-noche en el resto. Algo de calima en altura, más calor, y viento del Suroeste en El Roque.

LA GOMERA: Salvo algunas nubes bajas por el Norte a menos de 600m, cielos despejados con ligera calima. Temperaturas más cálidas y viento del Norte flojo en costas.

TENERIFE: Intervalos nubosos por el Norte, especialmente a primeras y últimas horas. Sol y calima en el resto con nubosidad de evolución en cumbres centrales. Temperaturas veraniegas, y viento del Norte en costas, y del Este-Sureste en medianías.

GRAN CANARIA: Cielos poco nubosos o despejado con presencia de calima, más notable en medianías y cumbres donde hará calor, máximas locales 36 – 38ºC. Y viento del Nordeste en costas, del Este en medianías y del Sur-Sureste en la cumbre.

FUERTEVENTURA: Sol y calima. Hará calor, máximas 34 – 38ºC en zonas de interior y Oeste donde el viento girará al Este-Sureste y arreciará a últimas horas del día.

LANZAROTE: Algunas brumas matinales por el Norte y Oeste, sol, calima y calor. Habrá máximas 34 – 37ºC en zonas de interior y Sur. Viento del Nordeste flojo a moderado.