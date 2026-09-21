Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este martes, 22 de septiembre

Este martes tendremos cielos con nubes medias y altas en la islas orientales y Tenerife, donde no se descarta alguna tormenta aislada, principalmente en Fuerteventura y Lanzarote y también en cumbres de Tenerife. En las islas occidentales habrá intervalos de nubes bajas en zonas bajas del norte y poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto de vertientes.

Imagen RTVC

Presencia de calima que será más notable en las islas orientales. Temperaturas en ascenso, en especial las mínimas, sobre todo en zonas del interior. Máximas que podrán alcanzar y superar localmente los 34ºC en interior-sur de Fuerteventura, sur de Lanzarote, y sureste de Gran Canaria. En las islas occidentales, los 30ºC en zonas del sur y este de Tenerife y La Gomera.

Viento alisio entre flojo y moderado con predominio de brisas en costas del suroeste de las islas montañosas. Con respecto a las cumbres será en general moderado del suroeste. En cuanto al mar, áreas de marejada en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas en torno al 1m-1,5m. En costas del sur, habrá áreas de marejadilla.

El tiempo por isla:

El Hierro: Nubes bajas en el noreste e intervalos de nubes altas en el resto. Calima ligera en altura. Viento del norte-noreste entre flojo y moderado. Se podrán alcanzar los 30ºC en el sur.

La Palma: Intervalos nubosos en zonas bajas del norte y este e intervalos de nubes altas en el resto de vertientes. Calima ligera en altura y viento alisio entre flojo y moderado. Será de componente sur-suroeste moderado en cumbres. Temperatura máxima de 27ºC en la capital.

La Gomera: Intervalos en zonas bajas del norte. En el resto, intervalos de nubes altas. Calima, más significativa en medianías y cumbres y viento del noreste entre flojo y moderado, acelerándose. Se podrán superar los 30ºC en el sur. En la capital irán desde los 23ºC a los 30ºC.

Tenerife: Nubes bajas en zonas costeras del norte. En el resto, intervalos de nubes medias y altas. Crecerá nubosidad de evolución en Las Cañadas del Teide donde podrá caer alguna gota. Calima, más intensa en medianías y zonas altas. Viento alisio entre flojo y moderado. Será moderado del suroeste en cumbres. Se podrán superar los 31ºC en el este, sur y en la capital.

Gran Canaria: Nubes medias y altas con presencia de nubes bajas en costas del norte. Calima, más intensa en medianías y cumbres. Alisio moderado, más intenso en el sureste y noroeste. Se podrán alcanzar localmente los 34ºC en el sureste con mínimas elevadas. Se superarán los 30ºC en el sur y en la cuenca de Tejeda. En la capital irán de los 23ºC a los 28ºC.

Fuerteventura: Nuboso con intervalos de nubes medias y altas sin descartar alguna gota acompañada de alguna tormenta aislada. Calima. Alisio moderado y temperaturas que podrán alcanzar los 34ºC en el interior y sur. En la capital irán desde los 24ºC a los 31ºC.

Lanzarote: Nuboso con intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de alguna tormenta aislada. Calima. Alisio moderado sin descartar rachas intensas de dirección variable. Se podrán alcanzar localmente los 34ºC en el sur. En la capital la máxima rondará los 31ºC.

La Graciosa: Nubes medias y altas sin descartar alguna tormenta aislada. Calima. Viento alisio moderado. Temperaturas que oscilarán entre los 23ºC y los 28ºC en Caleta de Sebo.