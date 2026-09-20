Jornada de viento alisio entre flojo y moderado, con predominio de brisas en costas durante la mañana

Imagen RTVC.

Iniciamos la semana con intervalos nubosos en zonas bajas del norte y este durante la primera mitad del día. Habrá intervalos de nubes medias y altas. No se descarta alguna gota de madrugada en el este de la isla de La Palma. Calima en altura en las islas orientales, que será menos probable y ligera en Tenerife.

Temperaturas mínimas en ascenso en zonas del interior, sobre todo de las islas orientales. Máximas en moderado ascenso, que será más notable en medianías. Podrán alcanzar y superar los 32ºC en medianías del sur y oeste de Gran Canaria.

Viento alisio entre flojo y moderado, con predominio de brisas en costas durante la mañana. En cumbres de las islas montañosas soplará moderado del suroeste. Con respecto al mar, en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote las olas rondarán el 1m. En costas más resguardadas del sur predominarán las áreas de marejadilla.

El tiempo por isla:

El Hierro: Nubes bajas a primeras y últimas horas en el norte. Sobre ellas, intervalos de nubes altas. Alisio acelerándose por la tarde y temperaturas en ascenso en zonas del interior.

La Palma: Intervalos en el norte y este sin descartar alguna gota de madrugada. En el resto, intervalos de nubes altas. Alisio entre flojo y moderado. En cumbre será moderado del suroeste. Temperaturas más cálidas en el oeste, e irán desde los 21ºC a los 28ºC en la capital.

La Gomera: En cuanto a las nubes serán altas, con nubes bajas en costas de norte por la mañana. Alisio flojo a moderado que será más intenso en la capital y en el oeste por la tarde. Se podrán alcanzar los 30ºC en zonas del sur y este. En la capital la máxima rondará los 29ºC.

Tenerife: Respecto a las nubes predominarán bajas matinales por el norte e intervalos de nubes altas. Probable calima ligera en altura por la tarde-noche.

Gran Canaria: En el norte intervalos a primeras y últimas horas. En el resto, intervalos de nubes medias y altas. Calima en altura que será más notable en medianías y zonas altas por la tarde. Alisio moderado que será más intenso en costas del sureste y noroeste. Se podrán superar los 33ºC en el sur, sureste y oeste. En la capital irán desde los 23ºC a los 27ºC.

Fuerteventura: Predominarán las nubes medias y altas. Calima en altura. Alisio moderado con probables rachas fuertes en el sur de Jandía por la tarde. Se podrán alcanzar y superar localmente los 34ºC en el interior sur y sureste. En la capital la máxima rondará los 31ºC.

Lanzarote: Calima en altura. Además, el alisio de flojo a moderado. Se podrán alcanzar y superar los 32ºC en el interior y sur. Irán de los 22ºC a los 32ºC en Arrecife.

La Graciosa: Cabe destacar que presencia de nubes medias y altas con calima en altura. Viento alisio flojo que arreciará por la tarde. Temperaturas que oscilarán entre los 21ºC y los 28ºC en Caleta de Sebo.