Con estas jornadas, el municipio sigue posicionándose como un escenario natural privilegiado en Tenerife

La programación comenzará el viernes 2 de octubre, a las 18:00 horas, en el Auditorio de Guía de Isora con la apertura institucional, que incluirá la mesa redonda ‘Mujer y Montaña’, un coffee break y la conferencia ‘Mis Montañas’ de la mano del escritor Sebastián Álvaro.

Imagen archivo RTVC.

La alcaldesa del municipio, Ana Dorta, destaca estas jornadas como “una oportunidad única para disfrutar de Guía de Isora desde una perspectiva diferente, conociendo sus caminos, paisajes y la riqueza de su patrimonio natural”. “Queremos que las personas que participen en las actividades disfruten de Guía de Isora y vivan una experiencia que les conecte con el deporte, la naturaleza y el territorio”, añade.

Importancia de cuidar y conservar

“Con esta iniciativa queremos reforzar la importancia de cuidar y conservar los espacios naturales que forman parte de Guía de Isora, con el objetivo de que las futuras generaciones también puedan disfrutar de él”, señala Ana Dorta.

El sábado 3 de octubre, las personas participantes podrán disfrutar de seis rutas de senderismo guiadas por distintos rincones del municipio, una actividad organizada por la Federación de Montaña de Tenerife en la que podrán participar las personas federadas. Las rutas se desarrollarán de 8:00 a 14:00 horas y seguidamente podrán disfrutar de un almuerzo.

Rutas temáticas

El domingo 4 de octubre, las jornadas continuarán con dos rutas temáticas: Caserío Las Fuentes y Ruta Chavao-Narices de El Teide, que se desarrollarán de 8:00 a 14:00 horas. El día finalizará con un almuerzo y el acto de clausura.

Con estas jornadas, el municipio sigue posicionándose como un escenario natural privilegiado en Tenerife, donde el respeto por el medio ambiente y la tradición caminan de la mano para ofrecer una experiencia única a residentes y visitantes.