San Bartolomé CF vs Estrella CF | J3 Tercera Federación 26-27

San Bartolomé CF vs Estrella CF. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 19 de septiembre. Partido correspondiente a la J3 del grupo 12 de la Tercera Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

San Bartolomé CF y Estrella CF se enfrentan este sábado 19 de septiembre, a partir de las 17:00 (hora canaria) en el Municipal Pedro Espinosa De León «Colón». Partido correspondiente a la jornada 3 del Grupo 12 de la Tercera Federación.

San Bartolomé CF vs Estrella CF | J3 Tercera Federación / Estrella CF

El conjunto lanzaroteño afronta una nueva cita en su feudo con el objetivo de seguir creciendo en este inicio de temporada y sumar un resultado positivo ante un Estrella CF que también buscará hacerse con el control del encuentro desde los primeros compases.

Con apenas dos jornadas disputadas, ambos equipos afrontan todavía las primeras semanas de competición, en una categoría marcada por la igualdad y en la que cada punto puede resultar importante de cara a la clasificación. El duelo en el Municipal Pedro Espinosa De León “Colón” se presenta así como una nueva oportunidad para que el San Bartolomé haga valer el factor campo.

El partido permitirá además comprobar la evolución de ambos conjuntos en este arranque liguero y servirá para medir sus aspiraciones en una temporada que acaba de comenzar. La intensidad, el equilibrio y la capacidad para aprovechar las ocasiones pueden resultar determinantes en un encuentro que se prevé competido.

El choque podrá seguirse también a través de Televisión Canaria, que acercará a los aficionados una nueva cita del fútbol canario. El balón echará a rodar a las 17:00 horas del sábado en el Municipal Pedro Espinosa De León “Colón”.

Retransmisión en RTVC

Televisión Canaria ofrece este sábado 19 de septiembre la retransmisión en directo del encuentro de la 3ª jornada del grupo 12 de la Tercera Federación entre el San Bartolomé CF y el Estrella CF.

La retransmisión podía seguirse en directo por Canarias Play, rtvc.es y el canal de YouTube Deportes.

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