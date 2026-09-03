VOLCANEX Tenerife 2026 se celebrará el 22 de octubre e incluirá la evacuación preventiva de Chirche y Aripe, además de situaciones relacionadas con turistas, personas vulnerables, animales, infraestructuras críticas y desinformación

El Cabildo de Tenerife ha reunido este jueves a representantes de las administraciones públicas, la comunidad científica, los cuerpos y fuerzas de seguridad, los servicios de emergencias y los agentes económicos y sociales para avanzar en la preparación de VOLCANEX Tenerife 2026, el simulacro de emergencia volcánica que tendrá lugar el próximo 22 de octubre en Guía de Isora.

Reunión para la preparación de VOLCANEX Tenerife 2026. Cabildo de Tenerife

La reunión estuvo encabezada por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; la consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez; y la alcaldesa de Guía de Isora, Ana Dorta. Durante el encuentro, los técnicos presentaron la planificación preliminar del ejercicio, que se desarrollará en la unidad de Las Cumbres de Abeque, concretamente en la Zona 2B Santiago del Teide-Guía de Isora, catalogada como de muy alta amenaza volcánica.

Un ejercicio para detectar las debilidades antes de una emergencia real

Rosa Dávila destacó que “Tenerife es una isla volcánica y no podemos decidir cuándo se producirá una nueva erupción, pero sí podemos decidir cómo nos preparamos para afrontarla y proteger a nuestra población”.

La presidenta señaló que el objetivo consiste en realizar “un ejercicio exigente, capaz de ponernos ante situaciones muy próximas a las que tendríamos que resolver durante una emergencia real. Queremos detectar ahora dónde podemos mejorar, para no descubrir nuestras debilidades cuando llegue una situación de verdad”.

VOLCANEX 2026 dará continuidad al trabajo iniciado durante el EU MODEX Tenerife 2025, celebrado en Garachico. Aquel ejercicio confirmó la solidez del sistema insular de protección civil, pero también permitió identificar ámbitos de mejora relacionados con las evacuaciones masivas, la coordinación entre administraciones, el turismo, el alojamiento de la población y la comunicación durante una crisis.

Evacuación de Chirche y Aripe

Blanca Pérez explicó que “este simulacro nos permitirá comprobar no solo cómo funcionan nuestros servicios de emergencia, sino cómo funciona el conjunto del sistema: la coordinación entre administraciones, las comunicaciones, la logística, la atención sanitaria, la evacuación y la continuidad de los servicios esenciales”.

La consejera añadió que “los simulacros sirven precisamente para encontrar dificultades, corregir procedimientos y mejorar la respuesta. Cuanto más entrenemos y más exigentes seamos durante la preparación, mayor será nuestra capacidad para proteger a la población”.

Uno de los principales ejercicios previstos será la evacuación preventiva de los núcleos de Chirche y Aripe, en la que se introducirán distintas incidencias, entre ellas la presencia de personas encamadas que no figuren inicialmente en los censos o vecinos que se nieguen a abandonar sus viviendas.

El simulacro también pondrá a prueba la evacuación de un centro de mayores, la atención y alojamiento de las personas evacuadas, el traslado de animales y la evacuación de turistas alojados en establecimientos hoteleros. Además, se comprobarán la coordinación mediante drones, el funcionamiento de ES-Alert, la protección de infraestructuras críticas y la continuidad de los servicios esenciales.

Bulos, desinformación y coordinación durante la crisis

VOLCANEX Tenerife 2026 incluirá también la gestión de bulos y desinformación, así como la coordinación entre los distintos centros de mando y los servicios que intervengan durante la emergencia.

La alcaldesa de Guía de Isora, Ana Dorta, destacó que “para nuestro municipio supone una gran responsabilidad acoger este ejercicio, pero también una oportunidad para estar mejor preparados y para que nuestros vecinos sepan que todas las administraciones estamos trabajando de manera coordinada”.

Dorta recordó que Guía de Isora presenta una especial complejidad por su extensión territorial, la existencia de núcleos en medianías y costa, la población dispersa y una elevada presencia turística. “La prevención, la información y la preparación son fundamentales. Este simulacro nos ayudará a detectar necesidades y a mejorar nuestra respuesta ante cualquier eventualidad”, señaló.

La preparación continuará durante septiembre y octubre

Durante septiembre y octubre se constituirán grupos de trabajo específicos para definir los participantes, medios, recursos e incidencias del simulacro.

El director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, señaló que “durante las próximas semanas vamos a trabajar de manera coordinada con todos los organismos participantes para concretar los escenarios, los medios y los recursos que intervendrán en VOLCANEX. El objetivo es llegar al 22 de octubre con todos los procedimientos revisados y con una planificación capaz de poner realmente a prueba nuestra respuesta ante una emergencia volcánica”.

El próximo 6 de octubre se celebrará una reunión general de validación del diseño definitivo de VOLCANEX Tenerife 2026. Después comenzará la fase final de preparación operativa antes del ejercicio previsto para el 22 de octubre.

Rosa Dávila concluyó destacando que “una emergencia volcánica no afecta únicamente a los servicios de Protección Civil, afecta al conjunto de la isla. Por eso necesitamos científicos, administraciones, fuerzas de seguridad, sanitarios, sector turístico, servicios esenciales y ciudadanía trabajando en una misma dirección”. La presidenta añadió: “Tenerife no puede evitar su naturaleza volcánica, pero sí puede decidir cómo se prepara frente a ella”.