El sistema de escalonamiento de entrada a clases en la ULL, que comenzó el curso pasado, implicará ahora un total de 4.700 estudiantes, con el objetivo de mejorar la movilidad entorno al campus de Guajara

Presentación de las nuevas medidas para la entrada escalonada de alumnado en la Universidad de La Laguna (ULL). Imagen Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna (ULL) han presentado este jueves las nuevas medidas para la mejora de la movilidad entorno al campus de Guajara, que pasarán por la incorporación de 2.000 alumnos al sistema de escalonamiento de entrada a clases, una medida que se comenzó a aplicar en el curso pasado y que ahora implicará a un total de 4.700 estudiantes.

La presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila, el rector de la ULL, Francisco García, la consejera de la consejera de Movilidad, Eulalia García, y la vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructuras de la ULL, Marta María Domínguez, han explicado los detalles del acuerdo.

Éste da continuidad a las actuaciones de colaboración iniciadas entre ambas instituciones en 2023 y ahonda en la reducción del impacto que tiene la comunidad universitaria, que cuenta con más de 25.000 personas asociadas, a los problemas de tráfico que afectan a la autopista TF-5 en el área metropolitana de Tenerife.

El tráfico, uno de los grandes desafíos de la isla

Francisco García ha destacado los “frutos” que han dado las medidas aplicadas en los últimos años, en especial la reorganización de horarios de 13 grados en el anterior curso académico, que implicó a 2.700 estudiantes, a los que se sumarán ahora cuatro titulaciones de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo con 2.000 alumnos más.

Pero también, ha continuado, la promoción del transporte público, que se ha traducido en que un 71% de los estudiantes ya se desplazan hasta la universidad en guaguas, la promoción del uso compartido de los vehículos privados, la cesión de terrenos para la ampliación del carril Busvao a la altura de la Facultad de Bellas Artes o la colaboración en el desarrollo de la rotonda de Padre Anchieta.

Rosa Dávila ha señalado que el tráfico es uno de los “grandes desafíos” de la isla de Tenerife, un problema “complejo” que tiene “diversas perspectivas y diversos actores” que tienen que contribuir a “la resolución de este problema”, por lo que desde su administración han promovido un uso “más eficiente del transporte público” con un sistema de gratuidad.

“El año pasado cuando se adoptó la medida del escalonamiento en 13 grados universitarios, vimos cómo al abrir el GPS de nuestras guaguas el tiempo que se tardaba, por ejemplo, a las 8 de la mañana en la TF-5 mejoraba un 10% por ciento en hora punta. Y si nos vamos a las 9 de la mañana la mejora iba a más, a un 15%, en todos los desplazamientos. Todo suma”, ha indicado la presidenta.

Búsqueda de soluciones

Por último, la vicerrectora de Movilidad de la ULL ha destacado el papel que juega la universidad y sus investigadores en el “análisis de los problemas que afectan a la sociedad”, mediante el uso de datos y la búsqueda del origen de los problemas, lo que permite “ofrecer soluciones que se transformen en políticas públicas y poder analizar y revalidar sus efectos”.

A este respecto, ha continuado, los picos más importantes en el tráfico se producen entre “las ocho y las nueve de la mañana en sentido ascendente” hacia La Laguna, y entre “las dos y las tres de la tarde en sentido descendente” hacia Santa Cruz; una movilización que en el curso 2023/2024 estaba formada en un 45% por personas que usaban su vehículo propio sin compañía.

Una tendencia que ha cambiado, ha explicado Domínguez, gracias a las medidas aplicadas, con la retirada de 500 vehículos en esas horas punta el pasado curso académico, cifra que se pretende aumentar este año con el cambio de clases a los viernes y al evitar que el inicio de las clases se produzca entre las ocho y nueve de la mañana.

A lo que se sumará en los próximos días el inicio de obras en los aparcamientos de 13 facultades para incluir un sistema de barreras automatizadas que priorizarán a los vehículos con alta ocupación, lo que supondrá, a su juicio, un “cambio de concepción muy grande” porque las personas “van a ver positivo venir a la universidad en vehículos con compañía”