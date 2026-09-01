El siniestro tuvo lugar en la TF-5, a la altura de la salida de la playa del Socorro, tras una colisión entre un turismo y una motocicleta

Un motorista de 57 años falleció este martes en Tenerife tras sufrir un accidente de tráfico en la TF-5, a la altura de la salida de la playa del Socorro, en el municipio de Los Realejos.

Imagen de archivo

El accidente tuvo lugar sobre las 15:44 horas y consistió en una colisión entre un turismo y una motocicleta, según informó el servicio de urgencias 1-1-2.

Maniobras de reanimación al motorista tras el accidente

A través de teleasistencia, se practicaron maniobras de reanimación al motorista, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

A su llegada al lugar del incidente, el personal sanitario confirmó que el afectado continuaba en parada cardiorrespiratoria y prosiguió con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, aunque sin obtener resultado.

Los servicios sanitarios finalmente confirmaron el fallecimiento del motorista.