El MUNA acogerá durante septiembre una programación que reunirá música, cine, artes escénicas, gastronomía, conocimiento y participación ciudadana

El Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA) ya tiene preparada la programación de la XIII edición del Festival MUSA. Este año, la cita vuelve a mirar hacia México con un amplio programa de actividades dedicado a acercar la diversidad cultural, histórica y artística del país desde diferentes perspectivas.

El MUNA une Canarias y México a través de la música, la cultura y la gastronomía en el XIII Festival MUSA. Cabildo de Tenerife

Organizado por el Organismo Autónomo de Museos y Centros (OAMC) del Cabildo de Tenerife, el festival convertirá nuevamente al museo en un espacio de encuentro entre culturas. Su programación combinará música, cine, artes escénicas, conocimiento, gastronomía y participación ciudadana.

La edición de 2026 supondrá además el regreso de México al festival, después de que el país protagonizara una de sus primeras convocatorias en 2015. Once años después, el Festival MUSA recupera este vínculo para ofrecer una mirada renovada sobre un territorio de enorme diversidad y sobre las conexiones históricas y culturales que unen a México y Canarias.

Un puente entre México y Canarias

El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, destacó que “MUSA representa una de las grandes apuestas del MUNA por convertir el museo en un espacio abierto al mundo, capaz de acercarnos a otras culturas desde el conocimiento, la creación y la experiencia compartida”.

Acha explicó en la presentación del festival que “el regreso de México permite recuperar una relación que ya estuvo presente en sus primeras ediciones y profundizar en los numerosos vínculos que existen entre Canarias y este país”.

Por su parte, el consejero de Empleo y Educación del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, destacó que “el Festival MUSA es una magnífica oportunidad para acercar la cultura y el conocimiento a la ciudadanía desde la música, el cine, la danza, la gastronomía y las tradiciones, pero también para seguir estrechando los profundos vínculos históricos y humanos que existen entre Canarias y México”.

Medina subrayó que “México va a tener este año una presencia muy especial en Tenerife. A esta nueva edición del Festival MUSA se suma el hecho de que la Feria Tricontinental de Artesanía estará dedicada a México, lo que nos permitirá profundizar todavía más en el conocimiento de su cultura, sus tradiciones y, especialmente, de la enorme riqueza de su artesanía”.

El consejero añadió que “queremos que esta mirada hacia México tenga continuidad y nos permita mostrar todo lo que compartimos a ambos lados del Atlántico. Canarias ha sido históricamente un territorio de encuentro entre continentes y tanto MUSA como la Feria Tricontinental son magníficos escaparates para reivindicar esa vocación atlántica y nuestra capacidad para tender puentes entre pueblos y culturas”.

Asimismo, Medina incidió en la dimensión educativa de estas iniciativas: “conocer otras culturas también es educar. Queremos que especialmente nuestros jóvenes puedan descubrir ese patrimonio, acercarse a otras formas de expresión y comprender que la diversidad cultural nos enriquece como sociedad”.

Un mes dedicado a México

La programación se desarrollará durante el mes de septiembre. En ella se combinarán propuestas divulgativas, actividades participativas y experiencias culturales, con un recorrido por las tradiciones, expresiones artísticas, sonidos, sabores, imágenes y relatos de México.

El festival comenzará el 1 de septiembre con la inauguración de la exposición temporal ‘Concomitancias. Legados, presencia y futuros indígenas en México y Canarias’, que podrá visitarse en el MUNA hasta el 1 de noviembre en el horario habitual del museo.

La muestra parte del concepto de concomitancia para explorar las conexiones, paralelismos y tensiones históricas entre Canarias y México. La exposición aborda, a través de diferentes etapas y procesos, cuestiones como la colonización, el mestizaje, la construcción de identidades y la relación con el territorio.

El 2 de septiembre, a las 19:00 horas, tendrá lugar la conferencia ‘Candelaria/Chaxiraxi y Guadalupe/Tonantzin’. En ella se establecerá un diálogo entre Larisa Pérez y Gloria Godínez sobre las conexiones simbólicas y culturales entre ambas tradiciones.

El cine al aire libre llegará el 3 de septiembre, a las 21:00 horas, con la proyección de ‘La camarista (2018)’, dirigida por Lila Avilés. Mientras que el 4 de septiembre, también a las 21:00 horas, la programación se trasladará a las artes escénicas y la música con la performance ‘Rojo colonial’ y ‘Trama de las dos orillas’, a cargo de Gloria Godínez.

La jornada del 4 de septiembre continuará con una propuesta de danza tradicional mexicana de Yacambú + Yuli y su mariachi. También, una sesión de ritmos mexicanos de DJ Kali.

Talleres, cine y música

Los talleres tomarán el protagonismo el 5 de septiembre, con dos sesiones, a las 11:00 y a las 17:00 horas, del taller de estampación con cochinilla y creación de sellos inspirados en México y Canarias.

El cine regresará al patio del MUNA el 10 de septiembre. A las 21:00 horas, con ‘Museo (2018)’, película inspirada en el robo de piezas del Museo Nacional de Antropología de México.

La música en directo será protagonista el 11 de septiembre, a las 21:00 horas, con la actuación de Bial Hclap. Mientras que el 12 de septiembre, a las 11:00 horas, Armando Saldanha impartirá el taller gastronómico ‘Sabores de México’.

El martes 15 de septiembre se celebrará en el Salón de Actos del MUNA la conferencia ‘El tinte que creó un paisaje y la plaga que lo transforma’.

El 16 de septiembre, coincidiendo con el Día de México, el MUNA acogerá a las 21:00 horas un concierto especial de Los Sabandeños, que dedicarán su actuación a la música mexicana.

El ciclo de cine al aire libre continuará el 17 de septiembre, a las 21:00 horas, con ‘Tótem (2023)’, de Lila Avilés. Mientras que el 18 de septiembre, también a las 21:00 horas, Fuensanta ofrecerá una actuación de música en vivo.

La programación participativa continuará el 19 de septiembre, a las 11:00 horas, con el taller de piñatas ‘Sueños de papel’. Estará dedicado a una de las expresiones populares más reconocibles de la cultura mexicana.

La recta final del festival

El 23 de septiembre, a las 19:00 horas, Alejandro de Vera ofrecerá la conferencia ‘La corriente que nos une: viajes a través del Atlántico. Ocho años después’, centrada en las conexiones y los intercambios entre Canarias y México a través del Atlántico.

El cine regresará el 24 de septiembre, a las 21:00 horas, con la proyección de ‘Sujo (2024)’, una historia de identidad, violencia y supervivencia ambientada en México.

El 25 de septiembre, a las 21:00 horas, será el turno de Mencey Romántico, con una propuesta musical centrada en los boleros.

La programación culminará el 26 de septiembre, a las 11:00 horas, con el taller de elaboración artesanal de chocolate ‘Cacao en tus manos’. Este taller permitirá descubrir el universo del cacao desde una perspectiva práctica y cultural.

Con esta programación, el Festival MUSA México volverá a convertir al MUNA en un punto de encuentro entre Canarias y México. Lo hará con un recorrido que irá desde las tradiciones y la memoria hasta las expresiones artísticas contemporáneas. El él, se invitará al público a participar, descubrir y experimentar.

Todas las actividades del Festival MUSA México serán gratuitas hasta completar el aforo previsto. La información detallada sobre horarios, condiciones de acceso y posibles reservas puede consultarse en la página web de Museos de Tenerife.