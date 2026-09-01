El CD Tenerife ficha a Gerard Valentín hasta junio de 2027

El extremo derecho, de 33 años, llega al conjunto blanquiazul con más de 250 partidos disputados en Segunda División y experiencia en Primera y en el fútbol catarí

Gerard Valentín en una imagen de archivo. @gerardvs40

El CD Tenerife anunció este martes el fichaje del extremo derecho Gerard Valentín, que firma con el conjunto blanquiazul hasta el 30 de junio de 2027.

Valentín, nacido en Avinyonet de Puigventós (Girona) en 1993, llega a la isla con una amplia trayectoria en el fútbol profesional español y más de 250 partidos disputados en Segunda División, según destacó el club blanquiazul.

Una trayectoria consolidada en Segunda

Formado en las categorías inferiores del Figueres, Girona y Sevilla, Valentín debutó como futbolista sénior en el Olot, en Segunda División B, antes de fichar por el Nàstic de Tarragona en la temporada 2014-2015.

Con el conjunto tarraconense consiguió el ascenso a Segunda División y permaneció posteriormente dos campañas más en la categoría de plata.

En la temporada 2017-2018 fichó por el Deportivo de La Coruña, con el que debutó en Primera División, y a mitad del curso siguiente salió cedido al Lugo.

Tras dos temporadas a préstamo en el conjunto lucense, el Lugo incorporó al futbolista en propiedad en la campaña 2020-2021.

121 partidos con el Huesca

En enero de 2022, Valentín fue traspasado a la SD Huesca, donde permaneció durante cuatro temporadas y disputó 121 partidos de Segunda División, en los que marcó cuatro goles.

Su primera experiencia fuera del fútbol español llegó en el verano de 2025, cuando fichó por el Al-Wakrah SC de la Qatar Stars League.

Con el conjunto catarí disputó 19 encuentros entre la competición liguera y las copas nacionales antes de incorporarse ahora al CD Tenerife.

El club blanquiazul incorpora así a un jugador «polivalente» para la banda derecha, con una trayectoria especialmente amplia en Segunda División, según destacó la entidad.