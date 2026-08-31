Las Fiestas del Cristo de La Laguna celebrarán su centenario con más de 50 actos entre el 3 y el 21 de septiembre, incluyendo grandes conciertos, tradiciones y actividades para todos los públicos

Antonio Orozco y Luz Casal lideran los más de 50 actos de las Fiestas del Cristo / Ayuntamiento San Cristóbal de La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna ha anunciado este lunes el programa de las Fiestas del Cristo, que cumplen cien años desde que el consistorio local asumió su celebración, con más de 50 actos culturales, donde destacan las actuaciones musicales de Antonio Orozco, Luz Casal o Los Sabandeños, así como actividades populares, deportivas y religiosas para todas las edades.

El anuncio ha tenido lugar en la plaza de la Catedral, donde fue revelado el cartel oficial de esta edición, con la presencia del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, el concejal de Fiestas, Dailos González, el esclavo mayor, Alexis Díaz, y el resto del santuario, Víctor Álvarez, así como el autor del cartel, Aáron Morales.

La celebración tendrá lugar entre los días 3 y 21 de septiembre, apenas unos meses después de la visita oficial del Papa León XIV, un hecho que ha señalado Gutiérrez para destacar la “relevancia universal” que ha logrado el municipio y la imagen del Cristo de La Laguna, que presidió la eucaristía del santo pontífice en la plaza donde tendrán lugar las fiestas.

Una programación variada

Por su parte, el concejal de Fiestas ha señalado que el pregón oficial tendrá lugar este jueves a cargo de Pedro Arturo López, expresidente de la junta de Hermandades y Cofradías de la ciudad, a la que seguirá un concierto sinfónico “con un claro protagonismo canario y lagunero”, gracias a la participación de las bandas del municipio y la Camerata Lacunensis.

“A partir de ese momento, se dará paso al resto de la agenda oficial, con los conciertos de Antonio Orozco y Luz Casal, y otras citas reseñables como la 48ª edición del Festival Sabandeño, la tercera edición del Festival Siroco, la Noche del Humor, el Festival de Mayores, el V Cristo Rock 2026, la Noche de las Tradiciones, la Verbena Inclusiva o el Megaverbenazo del Cristo”, ha indicado González.

Por último, Morales ha detallado el proceso creativo para la realización del cartel, frente a la preferencia por las creaciones digitales tan extendidas en la actualidad, ya que ha optado por medios tradicionales como lápices de colores para la figura del Cristo, el uso de pan de oro para la corona o el fondo de color rojo realizado con tinta de cochinilla, en un “homenaje a las campesinas” que acudían a venerar a la imagen del santo.