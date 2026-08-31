La Laguna pone a la venta 70.000 bonos con descuento del 50% al precio de 10 euros

El Ayuntamiento de La Laguna lanza 70.000 bonos de 20 euros, con los que la ciudadanía podrá duplicar su gasto abonando la mitad en 283 comercios

El Ayuntamiento de La Laguna activará este martes una nueva edición de los Bonos Fomento al Comercio Local, con 70.000 bonos de 20 euros cada uno, de los que la ciudadanía abonará 10 euros y el consistorio aportará los otros 10, lo que permitirá movilizar 1,4 millones de euros en los 283 establecimientos adheridos.

La aportación municipal a la campaña asciende a 700.000 euros y cada persona podrá adquirir un máximo de cinco bonos, asociados a su DNI o pasaporte, según ha informado este lunes el Ayuntamiento en un comunicado,

De este modo, una persona podrá disponer de 100 euros para realizar sus compras abonando únicamente 50 euros.

Los bonos podrán utilizarse en los 283 establecimientos participantes, pertenecientes al pequeño comercio, la hostelería y diferentes actividades del sector servicios.

Como novedad, esta edición incorpora por primera vez a los estudios de tatuaje.

La campaña está destinada a incentivar el consumo y apoyar al tejido comercial y de servicios del municipio, ha destacado el Ayuntamiento.