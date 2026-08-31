El conjunto aurinegro desvelará este martes, a partir de las 20:30 horas, sus nuevas equipaciones en un acto abierto al público en la plaza del antiguo Convento de Santo Domingo, en La Laguna

La Laguna Tenerife presenta este martes sus nuevas equipaciones para la temporada 26/27 / La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife ya tiene todo preparado para presentar oficialmente las equipaciones que lucirá durante la temporada 2026/27. El acto tendrá lugar este martes a partir de las 20:30 horas en la plaza del antiguo Convento de Santo Domingo, en pleno corazón histórico de La Laguna.

El evento servirá para desvelar la nueva ropa oficial del representativo canario en la Liga Endesa y en la Eurocup, con las equipaciones diseñadas por Austral Sport para el nuevo curso.

La presentación será abierta al público y con acceso gratuito hasta completar el aforo del espacio habilitado para la ocasión. Además, contará con la presencia de representantes del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de La Laguna y los principales patrocinadores del proyecto canarista.

Música en directo

La cita contará también con diferentes atractivos para el público asistente. La violinista Ana Obando será la encargada de inaugurar el evento, mientras que posteriormente actuarán los cantantes Arodi Llanos y David Afonso.

El club recupera así un escenario emblemático de Aguere para celebrar un acto que ya tuvo una buena acogida durante los últimos veranos en otros rincones significativos de La Laguna.

La presentación se convertirá en una nueva oportunidad para que la afición canarista conozca de primera mano las equipaciones con las que La Laguna Tenerife afrontará la temporada 26/27.