Entre las actividades previstas en Santa Cruz se desarrollarán dos talleres dirigidos a fomentar hábitos de movilidad sostenible y concienciar a la ciudadanía

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, y con la participación de la Concejalía de Deportes y la Fundación Santa Cruz Sostenible, celebrará este domingo el Día sin Coche. Una actividad que pondrá el broche final a los actos organizados con motivo de la Semana Europea de la Movilidad.

Imagen archivo RTVC.

El evento se desarrollará en la avenida Francisco La Roche a partir de las 10:00 y hasta las 13:00 horas. Además, contará con un amplio programa de actividades para todos los públicos.

Actividades previstas

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destaca que “con este evento el Ayuntamiento hace patente su compromiso con una movilidad sostenible que promueve un cambio de comportamiento hacia un mayor uso del transporte público”.

La concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, señala que “esta celebración pone el foco en garantizar una movilidad para todas las personas”.

Entre las actividades previstas se desarrollarán dos talleres dirigidos a fomentar hábitos de movilidad sostenible. Así como a concienciar a la ciudadanía de la importancia de sus decisiones en lo que a los desplazamientos se refiere para reducir la contaminación.

Además, los ciudadanos podrán disfrutar de un circuito de bicicleta, minigolf, un hinchable de hockey así como un espacio para pickleball.