El programa ‘Vive la Rosa’ ha distribuido las actividades por distintos tramos de la calle, para vivir así una jornada de convivencia y encuentro

Santa Cruz celebró este sábado, 12 de septiembre, que la calle de La Rosa recuperó todo su protagonismo como espacio de encuentro y convivencia de la mano de “Vive La Rosa”. Una iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que invitó a vecinos y vecinas, familias, jóvenes y comerciantes a disfrutar del espacio renovado tras una rehabilitación integral del mismo.

Informa. RTVC.

Imagen RTVC.

El programa ha distribuido las actividades por distintos tramos de la calle. En el espacio comprendido entre La Luna y Santa Rosalía se instaló un photocall, mientras que entre Santa Rosalía y Santa Clara se desarrollaron actuaciones musicales y una ruleta comercial.

Público infantil y familiar

La zona comprendida entre Santa Clara y San Francisco Javier estuvo especialmente dedicada al público infantil y familiar, con juegos, pintacaras e hinchables. En el cruce con San Francisco Javier se celebraron exhibiciones de baile y una masterclass a cargo de la Escuela de Flamenco Genaro Arteaga y Wonder Dance Center.

La programación continuó con una zona deportiva entre San Francisco Javier y el número 43 de la calle de La Rosa, donde se ofrecieron actividades de hockey, pickleball y minigolf, además de la presencia de la unidad móvil de Santa Cruz Entrena.

Actividades gamer

El tramo comprendido entre el número 43 y San Martín estuvo dedicado especialmente a los jóvenes, con talleres de tote bag “Vive La Rosa”, propuestas relacionadas con juegos de rol, bienestar y belleza, una exposición fotográfica realizada por jóvenes y diferentes juegos y actividades gamer.

La jornada concluyó con actuaciones musicales en el tramo de la calle de La Rosa comprendido entre El Saludo y San Isidro, ampliando así la programación a diferentes puntos del entorno.