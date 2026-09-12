El programa ‘Vive la Rosa’ ha distribuido las actividades por distintos tramos de la calle, para vivir así una jornada de convivencia y encuentro
Santa Cruz celebró este sábado, 12 de septiembre, que la calle de La Rosa recuperó todo su protagonismo como espacio de encuentro y convivencia de la mano de “Vive La Rosa”. Una iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que invitó a vecinos y vecinas, familias, jóvenes y comerciantes a disfrutar del espacio renovado tras una rehabilitación integral del mismo.
El programa ha distribuido las actividades por distintos tramos de la calle. En el espacio comprendido entre La Luna y Santa Rosalía se instaló un photocall, mientras que entre Santa Rosalía y Santa Clara se desarrollaron actuaciones musicales y una ruleta comercial.
Público infantil y familiar
La zona comprendida entre Santa Clara y San Francisco Javier estuvo especialmente dedicada al público infantil y familiar, con juegos, pintacaras e hinchables. En el cruce con San Francisco Javier se celebraron exhibiciones de baile y una masterclass a cargo de la Escuela de Flamenco Genaro Arteaga y Wonder Dance Center.
La programación continuó con una zona deportiva entre San Francisco Javier y el número 43 de la calle de La Rosa, donde se ofrecieron actividades de hockey, pickleball y minigolf, además de la presencia de la unidad móvil de Santa Cruz Entrena.
Actividades gamer
El tramo comprendido entre el número 43 y San Martín estuvo dedicado especialmente a los jóvenes, con talleres de tote bag “Vive La Rosa”, propuestas relacionadas con juegos de rol, bienestar y belleza, una exposición fotográfica realizada por jóvenes y diferentes juegos y actividades gamer.
La jornada concluyó con actuaciones musicales en el tramo de la calle de La Rosa comprendido entre El Saludo y San Isidro, ampliando así la programación a diferentes puntos del entorno.