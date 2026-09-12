La programación de la Feria se completará con talleres, propuestas de dinamización y actividades dirigidas a niños y jóvenes

La Plaza de San Pedro de La Atalaya es escenario, este fin de semana, de la I Feria Municipal del Coleccionismo y de las Tradiciones Guía Colecciona. Una propuesta del Ayuntamiento de Guía que nace con el propósito de reunir en un mismo espacio, piezas de colección y artesanía. Así como productos de proximidad, gastronomía y cultura popular.

Informa. RTVC.

El evento se desarrollará hasta este domingo 13 a las 14:00 horas, con propuestas dirigidas tanto a quienes ya disfrutan de esta afición como a aquellas personas que quieran descubrirla.

Objetos y colecciones

A lo largo del fin de semana, el público podrá contemplar y adquirir diferentes objetos y colecciones. Además de llevar sus propias piezas para participar en los puntos de intercambio habilitados. Una oportunidad para encontrar objetos singulares, recuperar recuerdos y descubrir el valor que pueden adquirir aquellas pequeñas piezas que forman parte de la historia personal, familiar o colectiva.

La programación se completará con talleres, propuestas de dinamización y actividades dirigidas a niños y jóvenes, junto a degustaciones y una representación de productos de proximidad. La artesanía, las costumbres y la cultura popular tendrán también un papel destacado.