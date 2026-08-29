Los trabajos en esta zona de La Laguna conllevan la demolición del actual pavimento y la capa de impermeabilización que ya no resulta efectiva

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, ha iniciado los trabajos para la impermeabilización de la plaza de El Ortigal. La actuación cuenta con un presupuesto de 42.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Obras en la Plaza del Ortigal. Imagen cedida Ayuntamiento de La Laguna

Filtraciones y goteras

El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, indica que la actuación pretende solucionar los problemas que está generando el deterioro del actual pavimento. Por tanto, está provocando filtraciones y goteras en las instalaciones del Centro Ciudadano El Ortigal I, ubicado en el Camino Santa Ana, bajo la plaza.

“Estas son unas instalaciones municipales muy frecuentadas por los vecinos y vecinas de El Ortigal, que nos han demandado poner solución a estas filtraciones que suponen un riesgo para la salud y para la propia seguridad del inmueble y que se ha visto agravado por el año lluvioso que hemos tenido, en una zona del municipio que de por sí ya es muy húmeda”, comenta Ángel Chinea, quien explica que el área ha apostado por “aprovechar las mejores condiciones climatológicas de los meses de verano para acometer estas obras y tenerlas finalizadas de cara al próximo invierno”.

Los trabajos conllevan la demolición del actual pavimento y la capa de impermeabilización que ya no resulta efectiva, así como de la pendiente existente entre los dos niveles de la plaza, que será rehecha. Posteriormente se aplicará una nueva capa impermeabilizante y pavimento continuo de hormigón similar al actual. Por último, se llevará a cabo el enfoscado perimetral de la zona, pintado, y la colocación de barandillas y remates diversos.

Plaza del barrio

Ángel Chinea avanza que una actuación de similares características está prevista para la plaza del barrio de San Matías, donde también se dan problemas de filtraciones por una impermeabilización deficiente. En este sentido, el concejal comenta que el servicio técnico del área está ultimando la redacción del proyecto para licitar las obras en el presente año.

En este sentido, el concejal informa de que ya se han entregado los borradores de los proyectos para la licitación de las obras de mejora de seis plazas del municipio, incluyendo San Honorato, Sor Ángela, Avenida de La Libertad, San Carmelo, Camino Tornero y La Cuesta. “Una vez que estos cuenten con el informe favorable, empezaremos a mantener reuniones con los vecinos y vecinas de cada zona para darles a conocer los borradores de estos proyectos y que puedan presentar las sugerencias y observaciones que consideren. Luego las empresas redactoras tendrán dos meses para presentar los proyectos definitivos”, comenta el concejal.