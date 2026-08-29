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Muere un motorista de 38 años tras chocar contra un muro en Gran Canaria

RTVC / EFE
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El accidente se produjo hacia las 00:03 horas, cuando el 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que un motorista había colisionado contra un muro

Un motorista de 38 años ha fallecido esta madrugada tras sufrir un accidente de tráfico en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Imagen archivo RTVC.

El accidente se produjo hacia las 00:03 horas, cuando el 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que un motorista había colisionado contra un muro en la calle Archipiélago Canario.

Ambulancia medicalizada

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.

A su llegada al lugar del siniestro, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del afectado.

La Policía Local se hizo cargo de instruir las diligencias correspondientes.

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