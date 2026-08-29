Las personas interesadas en ampliar información pueden consultar la oferta disponible y acceder a Santa Cruz Form@

La Sociedad de Desarrollo ha puesto en marcha una plataforma de formación online gratuita para personas empadronadas y/o residentes en la capital tinerfeña denominada Santa Cruz Form@. Así lo ha comunicado el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, quien destacó que “esta plataforma, a la que se puede acceder a través de la página web www.empleasantacruz.com, pretende ofrecer cursos y formaciones online gratuitas para personas empadronadas y/o residentes en la capital y cuenta en la con una oferta inicial de más de 100 cursos”.

Imagen cedida Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

En este sentido, Bermúdez señaló que “la herramienta está diseñada para facilitar el acceso a la formación tanto a personas desempleadas en el municipio que desean mejorar su empleabilidad como a trabajadores y trabajadoras que buscan actualizar conocimientos o ampliar sus competencias profesionales mediante una oferta flexible” y añadió que “los contenidos están planteados desde una perspectiva orientada a las necesidades reales del mercado laboral, de manera que los conocimientos adquiridos puedan aplicarse directamente”.

Demanda laboral

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que “Santa Cruz Form@ cuenta con un amplio catálogo formativo que se compone de más de 100 cursos gratuitos, aunque este catálogo se irá ampliando a lo largo del año hasta alcanzar las 170 acciones formativas online” y añadió que “la plataforma reúne actualmente contenidos distribuidos en 12 familias profesionales, que abarcan desde sectores con alta demanda laboral hasta competencias aplicables a diferentes perfiles profesionales”.

De esta manera, Pérez detalló que “entre las familias profesionales que cuentan con acciones formativas disponibles sobresalen Informática y Comunicaciones; Idiomas, con cursos de inglés y alemán; Comercio y Marketing; Hostelería y Turismo; Administración y Gestión; Servicios Socioculturales y a la Comunidad; Soft Skills o habilidades transversales; Sanidad; Imagen Personal; Industrias Alimentarias; Instalación y Mantenimiento e Imagen y Sonido” y añadió que “el objetivo es proporcionar un amplio abanico de posibilidades formativas para nuestros vecinos y vecinas”.

Residente en Santa Cruz

“Santa Cruz Form@ permite acceder de forma sencilla y flexible a una amplia oferta de contenidos, ya que la plataforma se ha diseñado con una navegación intuitiva, de manera que cualquier persona pueda utilizarla con facilidad y encontrar la formación que mejor se adapte a sus necesidades” subrayó Pérez, quien añadió que “para acceder a este catálogo es necesario estar empadronado y/o ser residente en Santa Cruz, por lo que una vez completado el registro, las personas usuarias podrán consultar los cursos disponibles y formalizar su matrícula gratuita”.

Las personas interesadas en ampliar información pueden consultar la oferta disponible y acceder a Santa Cruz Form@ a través de la web www.empleasantacruz.com, donde además encontrarán toda la información necesaria para completar el proceso de registro e inscripciones, así como el catálogo completo de cursos disponibles, y donde también podrán ampliar información del resto de servicios de la Agencia de Colocación de la Sociedad de Desarrollo en materia de orientación e intermediación laboral.