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Un desprendimiento obliga a cerrar un carril de la TF-121 en Igueste de San Andrés, Santa Cruz

Redacción RTVC
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El desprendimiento ha afectado al carril de salida del pueblo de Igueste de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, TF-121

Agentes de La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Imagen Europa Press
Agentes de La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Imagen Europa Press

Un desprendimiento registrado a primera hora de este jueves ha obligado a cerrar al tráfico uno de los carriles de la carretera TF-121, en dirección a Igueste de San Andrés, Santa Cruz de Tenerife. En concreto, se encuentra cerrado el carril de salida del pueblo.

Una patrulla de la Policía Local se ha desplazado hasta el lugar para controlar la situación y garantizar la seguridad de los usuarios de la vía. Además, se ha dado aviso a los equipos de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife, que se encargarán de retirar los materiales y valorar el estado de la carretera.

Por el momento, se recomienda circular con precaución por la zona mientras permanecen las labores de intervención.

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