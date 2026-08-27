El Ayuntamiento de La Laguna prevé que el cierre de la playa de Bajamar sea corto y que después de nuevos análisis, los niveles de enterococos vuelvan a situarse en los parámetros permitidos

Playa de Bajamar. Imagen Ayuntamiento de La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna procedió este miércoles por la tarde al cierre de la playa de Bajamar, situada junto a las conocidas piscinas naturales, después de detectar en una analítica un episodio de contaminación por enterococos en el agua.

Según ha informado el Consistorio, se trata de un episodio de contaminación de carácter puntual y de corta duración. La previsión municipal es que la playa pueda volver a abrirse al baño en menos de 24 horas, siempre que los nuevos análisis que se realicen durante este jueves confirmen que los niveles de enterococos han vuelto a situarse dentro de los parámetros permitidos y que el agua es apta para el baño.

Hasta que se conozcan los resultados de estas nuevas analíticas, el Ayuntamiento mantiene la recomendación de no acceder al agua como medida preventiva para garantizar la seguridad de los bañistas.

Los enterococos son bacterias utilizadas como indicadores de contaminación fecal en las aguas de baño. La presencia de niveles elevados puede aumentar el riesgo de sufrir determinados problemas de salud, especialmente entre las personas que entren en contacto con el agua contaminada.

Entre las posibles consecuencias de bañarse en una zona con una concentración elevada de estas bacterias se encuentran infecciones leves, gastroenteritis, infecciones en heridas y posibles infecciones urinarias.