El club de baloncesto La Laguna Tenerife ha hecho oficial este viernes la incorporación del pívot estadounidense Vince Hunter

Procede del Lokomotiv Kuban de la VTB United League rusa, donde promedió 11 puntos 5,4 rebotes y 1,8 robos por partido la pasada campaña.

El pívot Vince Hunter se incorpora al club La Laguna Tenerife. Club Baloncesto Canarias

Vincent Shamar Hunter (Detroit, Michigan, 1994) ha mantenido una significativa trayectoria en varios clubes europeos, entre los que ha podido conquistar un título de la Baketball Champions League (BCL), a su paso por el AEK Atenas en la temporada 2017/18, equipo con el que también salió campeón de la Intercontinental Cup de 2019 y con el que se proclamaría máximo anotador de la propia Liga de Campeones de Baloncesto en la 2018/19, con 18 puntos por encuentro, siendo incluido además en el «Mejor Quinteto» del torneo.

Gracias a sus registros en las ligas domésticas de Grecia, Italia, Francia y Rusia, el currículum europeo de Hunter contempla 55 partidos en la Eurocup, 35 en la Liga de Campeones de Baloncesto y ocho en la Euroliga, lo que demuestran una experiencia contrastada en el continente con casi 100 partidos en competiciones europeas.

«El nuevo interior canarista realizó su periplo en la NCAA (2013-15) con la Universidad de Texas El Paso (UTEP Miners) para luego jugar en la NBA G-League, con Reno Bighorns (2015/16), antes de dar su primer salto a Europa y fichar por el Panathinaikos 2016/17», afirma nuevo equipo en el anuncio oficial de su fichaje en su página en internet.

A partir de ahí, militó ese mismo año en el Avtodor Saratov, hizo un paréntesis para volver un año a Estados Unidos y competir en la campaña 2017/18 en la G-League de los Memphis Grizzlies, donde llegó a jugar cuatro partidos con el roster NBA; y retomó su carrera en Europa para defender los colores de AEK Atenas, Virtus Bolognia (2019-21), Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (2021/22), Unics Kazan (2021/22), Zenit Saint Petersburg (2023/25) y Lokomotiv Kuban (2025/26).

A lo largo de su trayectoria, entre otros méritos, así como los citados logros en la BCL con el AEK Atenas, fue líder en robos de la liga griega en el curso 2018/19 y fue elegido «Mejor Jugador Defensivo» de la VTB United League hace dos temporadas.