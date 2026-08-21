La Plaza de la Música en Las Palmas de Gran Canaria acogerá la tercera edición de la Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias, ExpoDeca, un sector estratégico para las islas

ExpoDeca llega el próximo mes de noviembre a la Plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria. Imagen Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes

El deporte se ha convertido en un sector estratégico para Canarias, con una aportación que alcanza el 4,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de las islas y un impacto económico que supera los 5.700 millones de euros. Además, más de la mitad de la población practica ejercicio físico semanalmente y el archipiélago cuenta con más de 211.000 fichas federativas, según informa un comunicado.

En este contexto, la Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias, que celebrará su tercera edición del 12 al 15 de noviembre en la Plaza de la Música, en Las Palmas de Gran Canaria, volverá a convertirse en punto de encuentro para los principales agentes del sector. Además de su oferta expositiva y de un amplio programa para practicar y disfrutar del deporte, ExpoDeca 2026 reunirá a marcas, empresas, expertos, gestores públicos y emprendedores.

La feria está promovida por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, y organizada por el Cabildo de Gran Canaria, a través de Infecar, Feria de Gran Canaria. Dentro de sus preparativos se ha contemplado con especial atención el crecimiento experimentado por el sector en las islas, con el objetivo de ofrecer un espacio en el que extender relaciones, establecer sinergias e identificar oportunidades de futuro.

La feria, promovida por el área dirigida por Poli Suárez, alcanza su tercera edición tras las celebradas en 2024 en Las Palmas de Gran Canaria y en 2025 en Santa Cruz de Tenerife, consolidando un espacio de encuentro para el conjunto del sector deportivo de las islas.

Deporte y economía

Uno de los principales indicadores del crecimiento del sector en Canarias se encuentra en el aumento de la práctica de ejercicio físico entre la ciudadanía. Un 52 por ciento de la población canaria hace deporte regularmente cada semana, un porcentaje que coincide con la media nacional.

En el archipiélago, estos hábitos han crecido seis puntos porcentuales en el último lustro. Canarias se sitúa así por delante de comunidades como Andalucía, la Comunidad Valenciana, La Rioja o Baleares, con un 51 por ciento, y de otras regiones que no alcanzan el cincuenta por ciento, como Asturias, Aragón o Extremadura. Por encima, aunque a corta distancia, se encuentran Euskadi, con un 58 por ciento; la Comunidad de Madrid, con un 56 por ciento, y Cataluña, con un 54 por ciento.

En las islas se contabilizan actualmente 61 federaciones deportivas, con un total de 211.671 fichas federativas correspondientes a deportistas que compiten con sus clubes o individualmente.

Estos son algunos de los datos recogidos en el último estudio sobre el impacto socioeconómico de la industria del deporte en Canarias publicado por el Clúster de la Industria del Deporte de Canarias, que también analiza la dimensión económica del sector.

Alrededor de esta realidad desarrollan su actividad unas 2.600 empresas en Canarias vinculadas, de un modo u otro, al deporte, según el citado estudio. En términos relativos, representan el 1,4 por ciento del total de empresas registradas en el archipiélago.

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4,45 % del PIB de las islas

El sector del deporte genera anualmente 2.586 de los 58.100 millones de euros en los que se cifra el Producto Interior Bruto de Canarias, lo que supone el 4,45 % del PIB de las islas. Si se amplía la perspectiva sobre la relevancia del sector, su impacto indirecto alcanza los 5.742 millones de euros.

Dentro de este volumen se contabilizan 1.962 millones correspondientes a empresas privadas, 312 millones a federaciones y clubes, 220 millones a administraciones públicas y 92 millones relacionados con la educación deportiva.

También se incluyen impactos en ámbitos como la restauración, los alojamientos, el turismo deportivo, el comercio, el transporte o los servicios de fisioterapia, además de otras actividades complementarias desarrolladas por pequeñas empresas y autónomos.

De forma directa, la industria del deporte generó en Canarias en 2024 diez empleos por cada millón de euros del PIB, con especial incidencia en el empleo juvenil y femenino. En términos globales, el sector generó 55.431 puestos de trabajo, a los que se suman otros veinte mil empleos inducidos en actividades relacionadas, elevando la cifra total por encima de los 66.000.

Este crecimiento económico también tiene repercusión en las arcas públicas, que recaudan casi 1.700 millones de euros anuales en impuestos vinculados a las actividades del sector, teniendo en cuenta el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), la Seguridad Social, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y otros tributos. Solo en concepto de IGIC se recaudan 390 millones de euros al año.

Punto de encuentro

La Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias mantiene como objetivo fundacional la promoción de la actividad física y el deporte en las islas como un factor decisivo para mejorar la salud y el bienestar de la población, además de concienciar sobre la responsabilidad social y la práctica saludable de estas actividades.

En sus ediciones de 2024, en Las Palmas de Gran Canaria, y 2025, en Santa Cruz de Tenerife, ExpoDeca ha ejercido además como punto de encuentro entre los principales actores del sector, un papel que volverá a desempeñar en 2026.

Gestores públicos, empresarios, federativos, expertos y deportistas se darán cita en una feria que contará con un amplio programa de charlas, conferencias y espacios para establecer sinergias, propiciar contactos y analizar el presente y el futuro del sector en Canarias.

ExpoDeca 2026 presentará también a los visitantes, que accederán al evento con entrada libre, una amplia oferta expositiva con productos y servicios vinculados al sector en Canarias, además de contar con la presencia de empresas, marcas, instituciones públicas y entidades académicas del archipiélago.

En los meses previos a su tercera edición, ExpoDeca ha desarrollado distintas acciones para promocionar el sector del deporte en Canarias. Así, la feria estuvo presente el pasado mes de junio en el Sports Summit Madrid, una de las principales citas del sector deportivo en España.

La Plaza de la Música en Las Palmas de Gran Canaria acogerá la tercera edición de la Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias, ExpoDeca, un sector estratégico para las islas

Una de las cuatro sedes del circuito nacional de hyatlon

Además, ExpoDeca será una de las cuatro sedes confirmadas en España del primer circuito nacional de hyatlon y ha prestado su apoyo al 50 aniversario del Rally Islas Canarias, el Gran Canaria Surf No Limit Fundación DISA y el Gran Canaria y Tenerife Weekend Urban Dance.

Por otro lado, la organización de la Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias prepara un completo plan de sostenibilidad, en sintonía con los objetivos de la Agenda 2030, la Estrategia Canaria de Desarrollo Sostenible y la Ley Canaria de la Actividad Física y el Deporte. El plan incorpora medidas como el consumo responsable de energía, la reducción de residuos, el empleo de materiales reutilizables y el fomento de la movilidad sostenible durante la celebración del evento.