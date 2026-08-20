El Cabildo de Gran Canaria celebra el éxito de la medida para proteger el monumento, las reservas para agosto ya superan el 50 %

El Cabildo de Gran Canaria celebra un año y medio del control de acceso al Roque Nublo. Esta medida busca proteger este monumento natural frente a la masificación. Más de 100.000 personas visitaron el espacio mediante este sistema de reservas previas.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El sistema requiere una reserva previa para disfrutar de este entorno único. El público agotó rápidamente las plazas para este jueves y para mañana viernes por la alta demanda. Por lo tanto, los visitantes deben planificar sus excursiones con mucha antelación.

Opiniones divididas entre los visitantes

Muchos ciudadanos valoran positivamente esta iniciativa del Cabildo grancanario. Además, destacan la gran comodidad de aparcar en la Cruz de los Llanos y subir en guagua. Consideran que visitar este paisaje tan bonito siempre merece la pena.

Sin embargo, otros visitantes experimentan ciertas dudas con el transporte público. Algunos usuarios reconocen que dependen completamente de los horarios de las guaguas. En consecuencia, sienten cierta tensión al dudar sobre su puntualidad.

También surge cierta confusión sobre las normativas de cancelación del servicio. Varias personas afirman que el proceso de reserva resulta un poco complicado. Por ello, sienten incertidumbre al no saber si lograrán subir al emblemático roque.

Funcionamiento y protección del entorno

El sistema de reservas permite el acceso en grupos reducidos de 60 personas. Este cupo determinado accede al monumento natural cada hora exacta. El horario oficial de las visitas abarca desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

El objetivo principal de la corporación radica en evitar grandes aglomeraciones de vehículos. Asimismo, la institución busca proteger este gran emblema paisajístico de la isla. Frenar la masificación garantiza disfrutar del lugar sin deteriorar su ecosistema.

Finalmente, la disponibilidad para este mes de agosto disminuye a gran velocidad. El Cabildo ofertó un total de 5.000 plazas para estas semanas estivales. Actualmente, los usuarios ya reservaron la mitad de los cupos disponibles.