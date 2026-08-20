El ahora detenido actuaba en zonas de gran afluencia de público durante los fines de semana en el entorno de la Playa de la Tejita en el sur de Tenerife

Detenido el presunto autor de 27 robos en vehículos en el sur de Tenerife.

Agentes de la Guardia Civil de Granadilla de Abona, han detenido a un varón, como supuesto autor de un delito continuado de robo con fuerza en interior de vehículo. Hasta el momento le han sido atribuidos 27 robos.

La investigación se inició a raíz de que los agentes comprobaron un incremento de robos con fuerza en interior de vehículos en el que se utilizaba siempre un mismo patrón. Solía llevarse a cabo los fines de semana, en horario de tarde y en zonas de gran afluencia de personas de lugares próximos a la Playa de La Tejita. Además para cometer el robo fracturaba una de las ventanas del vehículo y así accedía al interior del mismo.

Los agentes inician una investigación, llevando a cabo diversas vigilancias, así como pesquisas necesarias para recabar más datos. En una de las vigilancias, consiguen identificar un vehículo que les lleva a una persona, con antecedentes previos por hechos similares.

Avanzando en la investigación obtienen pruebas suficientes con las que pueden comprobar que esa persona es el presunto autor de los hechos. Llegó a cometer 27 robos con fuerza en interior de vehículo. El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.ç

Denuncias telemáticas

Desde la Guardia Civil, se recuerda que la ciudadanía podrá presentar las denuncias telemáticamente, de manera completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales:

*Estafas informáticas como cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico

*Daños, hurtos, sustracción de vehículos, sustracción en interior de vehículos- y dos procedimientos administrativos –pérdida o extravío de documentación y localización de documentación

Lo pueden realizar a través, de la Sede Electrónica https://guardiacivil.sede.gob.es/ o página web https://web.guardiacivil.es/es . No obstante, aquellas personas que no dispongan de este medio, podrán solicitarla por teléfono o presencialmente en su Puesto de la Guardia Civil de referencia. También se puede solicitar desde la App Cita Previa AGE, disponible para sistema Android y iOS.