La Guardia Civil encontró el cuerpo sin vida en una zona próxima al complejo sanitario de El Mojón y todavía se desconoce la identidad y la causa de la muerte

Localizan el cuerpo sin vida de una persona en Arona. Europa Press

Agentes de la Guardia Civil localizaron este domingo el cuerpo sin vida de una persona en una zona próxima al complejo sanitario de El Mojón, en el municipio tinerfeño de Arona.

El aviso se recibió durante el mediodía, después de que un ciudadano que caminaba por la zona encontrara el cuerpo y alertara a la Policía Local de Arona. Hasta el lugar se desplazaron posteriormente agentes de la Guardia Civil.

Por el momento, el cuerpo está pendiente de identificación y se espera el resultado de la autopsia para determinar las causas de la muerte. Las circunstancias del fallecimiento permanecen bajo investigación.