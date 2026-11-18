El accidente se produjo en la tarde de ayer y hasta el lugar se trasladaron los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria

Una mujer, de 50 años, ha resultado herida de carácter moderado al colisionar un turismo y un camión en la GC-15, a la altura El Madroñal, en el municipio de Santa Brígida (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Sala de operaciones. 112 Canarias

El accidente se produjo en la tarde de ayer y hasta el lugar se trasladaron bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que procedieron a liberar a la afectada del interior de su turismo y aseguraron los vehículos implicados.

Posteriormente, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que la mujer presentaba policontusiones de carácter moderado. Después, fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil que se encargaron de instruir las diligencias correspondientes, así como de regular el tráfico en la zona y de colaborar con los recursos desplazados.