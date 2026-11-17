La rotura del eje trasero inmovilizó el vehículo en la LZ-3. El operativo contó con bomberos, camiones especializados y personal de conservación de carreteras para garantizar la seguridad durante la intervención

Agentes del Destacamento de Tráfico de Arrecife, perteneciente al Subsector de Tráfico de Las Palmas, intervinieron en la vía LZ-3, a la altura del acceso a la LZ-1, en el municipio de Arrecife, tras quedar inmovilizado por una avería un vehículo destinado al transporte de mercancías peligrosas que transportaba 6.000 litros de gas propano.

Imagen: Guardia Civil

El camión sufrió la rotura de su eje trasero, una avería que le impedía continuar la marcha y que obligó a organizar un dispositivo especializado para retirarlo. Ante el riesgo que podía entrañar la carga, los agentes establecieron un operativo de señalización, vigilancia y protección de la zona para garantizar la seguridad de los conductores y prevenir posibles incidentes.

Un operativo con medios especializados

La retirada del vehículo requirió la intervención de distintos medios y servicios de emergencia. En concreto, participaron un camión pluma y otro camión góndola, encargados de las operaciones de carga y traslado, así como una dotación de Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, que supervisó las maniobras para garantizar su seguridad.

Imagen: Guardia Civil

También colaboró personal del Servicio de Mantenimiento y Conservación de Carreteras de Lanzarote, que se encargó de apoyar las tareas de señalización y limpieza de la zona.

Los agentes de la Guardia Civil mantuvieron el dispositivo durante todo el tiempo que duraron las labores de asistencia y retirada. La intervención concluyó cuando el vehículo quedó completamente retirado y se restableció la normalidad en la circulación.

La Guardia Civil recuerda las recomendaciones de seguridad

La actuación pone de relieve la labor de auxilio y protección que desarrolla la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, más allá de sus funciones de vigilancia, regulación y control de la circulación o investigación de siniestros viales. Una tarea que requiere presencia permanente y coordinación con otros servicios de emergencia y conservación de carreteras.

La Guardia Civil recuerda que, ante la presencia de un vehículo averiado o inmovilizado en la vía, los conductores deben reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y extremar las precauciones al aproximarse al lugar.

Asimismo, recomienda respetar la señalización circunstancial y las indicaciones de los agentes. También, evitar maniobras que puedan poner en peligro tanto a los usuarios de la carretera como a los profesionales que participan en las tareas de asistencia y retirada.