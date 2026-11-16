La investigación permitió localizar 31 chalecos policiales ocultos en almacenes de una empresa de La Laguna. Más de diez ayuntamientos canarios habían adquirido este material para sus policías locales, por lo que la Guardia Civil les ha alertado para que lo retiren de inmediato

La Guardia Civil investiga a tres personas, dos hombres y una mujer, de 65, 53 y 36 años, respectivamente, por su presunta implicación en varios delitos contra la propiedad industrial, contrabando, falsedad documental y estafa. Los tres pertenecen a la misma familia y gestionaban una empresa que comercializaba chalecos de protección balística falsificados en un establecimiento de San Cristóbal de La Laguna.

Chalecos intervenidos. Guardia Civil

Agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF), perteneciente a la Sección Fiscal y Fronteras del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, iniciaron las pesquisas tras recibir información sobre esta actividad. Las gestiones realizadas permitieron confirmar la venta del material y llevaron a los investigadores a inspeccionar los locales y almacenes de la empresa, donde encontraron 31 chalecos policiales de protección balística falsificados, que permanecían ocultos.

Imitaciones de gran calidad y etiquetas falsas

Los chalecos destacaban por su elevado grado de elaboración y la calidad aparente de sus acabados. Los falsificadores habían conseguido reproducir fielmente el aspecto de los equipos originales, hasta el punto de ofrecer una apariencia de autenticidad capaz de inducir a error sobre su procedencia y fiabilidad. Durante la inspección, los agentes también localizaron diversas etiquetas falsificadas de la marca, preparadas para colocarlas en los chalecos.

La comercialización de estos productos, cuyo equivalente original alcanza un elevado valor económico en el mercado, ocasionaba además un grave perjuicio a la marca legalmente registrada. Sin embargo, más allá del daño económico y comercial, la investigación ha puesto el foco en las posibles consecuencias para la seguridad de quienes utilizan estos equipos.

Más de diez ayuntamientos habían comprado el material

Uno de los aspectos más preocupantes del caso es que más de diez ayuntamientos de Canarias habían adquirido estos chalecos para equipar a sus agentes de Policía Local. Ante el riesgo que supone utilizar material sin garantías sobre su capacidad de protección, la Guardia Civil comunicó inmediatamente el fraude a los consistorios afectados para que retiraran los equipos cuanto antes.

Los agentes advierten de que la apariencia externa de los chalecos no garantiza su eficacia y de que su utilización puede comprometer la seguridad de los policías que confían en ellos como elementos de protección. Por este motivo, considera fundamental verificar que cumplen todos los requisitos exigidos antes de utilizarlos.

Las diligencias de la investigación ya se encuentran a disposición de la autoridad judicial competente. La Guardia Civil recuerda la necesidad de extremar las precauciones al adquirir equipos de protección balística. Para ello, recomienda comprobar la procedencia del material, verificar los datos identificativos del fabricante y exigir la documentación técnica y las acreditaciones correspondientes.