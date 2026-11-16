Las actuaciones contaron con la colaboración de técnicos de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, inició una investigación a raíz de unas inspecciones fiscales en tiendas eróticas de Las Palmas de Gran Canaria. Además, se extendió posteriormente a herbolarios y establecimientos distribuidores de Canarias.

Localizado el principal distribuidor de complementos alimenticios con efectos vigorizantes. Dirección General de la Guardia Civil

Fue el pasado mes de septiembre, cuando la Patrulla Fiscal y Fronteras de Santa María de Guía integrada recientemente en el Destacamento Fiscal y Fronteras de Gran Canaria, llevó a cabo una actuación que ha permitido detectar la comercialización ilícita de diversos productos en establecimientos del sector erótico y de herbolarios de Canarias. Entre los productos intervenidos, destacaban los complementos vigorizantes y estimulantes, comercializado como potenciador sexual y cuya comercialización no está autorizada en España ni en la Unión Europea, según confirmó la autoridad sanitaria competente.

Estimulantes sexuales, el producto que centró las actuaciones

La actuación se inició durante inspecciones en materia fiscal realizadas en tiendas eróticas, donde los agentes localizaron e intervinieron medicamentos, analgésicos, complementos vitamínicos, estimulantes sexuales comercializados como complementos alimenticios y juguetes eróticos que presentaban deficiencias que podrían comprometer la seguridad de sus usuarios.

Entre los productos detectados, se encontraba el complemento alimenticio promocionado como potenciador sexual, donde uno de sus componentes es el extracto de Tongkat Ali (Eurycoma longifolia) calificado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) con posible capacidad para causar daños en el material genético.

La falta de autorización para su comercialización en España, confirmada por la autoridad sanitaria competente, motivó la intervención de este producto.

La investigación permitió identificar el canal de distribución:

Las pesquisas condujeron hasta un distribuidor ubicado en Gran Canaria, que abastecía a establecimientos de distintas islas del archipiélago, entre ellos herbolarios y tiendas eróticas.

El avance de la investigación permitió asimismo identificar al principal distribuidor del afrodisiaco, ubicado en Cataluña, respecto del cual se llevarán a cabo las actuaciones legales que correspondan.

La actuación se ha saldado con la aprehensión de:

– 8.064 unidades de un preparado para el tratamiento de la disfunción eréctil.

– Medicamentos/analgésicos: 14 unidades.

– Juguetes eróticos: 399 unidades.

– Complementos vitamínicos: 336 unidades.

Los productos intervenidos quedan a disposición de las autoridades competentes para la adopción de las medidas que correspondan. La Guardia Civil recuerda la importancia de comercializar productos que cumplan la normativa vigente y de garantizar que los artículos destinados al consumo o al uso íntimo reúnan las condiciones de seguridad e información exigibles.

Esta actuación pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y las autoridades sanitarias para detectar irregularidades en la comercialización de productos y prevenir posibles riesgos para la salud pública.