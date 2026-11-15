ExpoDeca 2026 ha estado promovida por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes

La feria del deporte Expodeca ha cerrado su tercera edición, desarrollada en Las Palmas de Gran Canaria esta semana, con 48.764 visitantes, lo que supone un récord de participación y casi duplica las 24.866 asistencias que se anotaron el año pasado en Santa Cruz de Tenerife.

Imagen cedida.

Así lo ha señalado este domingo la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias en un comunicado en el que ha hecho balance de la tercera edición de este encuentro deportivo en el que han participado medio centenar de federaciones deportivas que han organizado más de 400 actividades abiertas al público.

Escenario de competiciones

Es por ello que el consejero responsable el área, Poli Suárez, ha querido agradecer la implicación de «todas las personas y entidades que han hecho posible esta tercera edición».

Y ha agregado que el éxito de esta edición «ha superado todas nuestras expectativas», consolidando a Expodeca como un «punto de encuentro del deporte canario«.

La feria también se ha convertido en el escenario de competiciones de primer nivel, como la tercera prueba del primer circuito nacional de hyatlón, con 800 participantes, o la cuarta edición del Gran Canaria Challenge de crossfit, que ha reunido a medio millar de deportistas.

Modalidades como el padel

A ellas se sumaron una travesía a nado en la playa de Las Canteras, con 187 participantes, así como competiciones de base y exhibiciones de alto nivel en modalidades como el pádel, el minitenis o el voleibol.

El evento registró durante sus dos primeros días la asistencia de casi un centenar de centros educativos y más de 4.500 estudiantes, que participaron en una serie de visitas didácticas que animaron notablemente el recinto.

En todo este tiempo, el Auditorio Alfredo Kraus, por su parte, acogió más de 50 jornadas, encuentros, presentaciones y ponencias con una asistencia total que superó las 1.200 personas, según los datos recogidos en la nota de prensa de Educación.

Organización de eventos

La feria también reunió a un centenar de empresas, marcas, federaciones y entidades públicas y privadas para mostrar sus productos y servicios relacionados con el sector del deporte, desde el textil, el calzado o el material deportivo hasta la consultoría, la formación o la organización de eventos.

ExpoDeca 2026 ha estado promovida por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, y organizada por el Cabildo de Gran Canaria, a través de Infecar, Feria de Gran Canaria.