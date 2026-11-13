La compañía modifica temporalmente sus recorridos por la calle Alicante en lugar de Córdoba para garantizar la seguridad de viajeros y conductores. Los ataques han dejado cinco vehículos inutilizados por la rotura de sus lunas

Guaguas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria modificará desde este mediodía el recorrido de las líneas 9, 12 y L1, que dejarán de circular por la calle Córdoba para hacerlo por la calle Alicante. La decisión llega después de diez lanzamientos de piedras contra vehículos de la compañía durante la última semana, el último de ellos registrado esta misma mañana.

Imagen de archivo. Guaguas Municipales

En un comunicado, la empresa municipal explica que el cambio de itinerario tiene carácter temporal y responde a la necesidad de proteger a los usuarios y al personal de conducción. La medida busca evitar nuevos incidentes mientras se esclarecen los hechos.

Cinco guaguas, inutilizadas por los ataques

La compañía ha expresado su condena e indignación ante unos comportamientos que considera «absolutamente intolerables». Según detalla, los ataques han provocado daños en cinco vehículos, que han quedado inutilizados debido a la rotura de sus lunas.

Guaguas Municipales advierte de que estos episodios ponen «en grave riesgo la integridad física de los profesionales y clientes del transporte público» y recuerda la peligrosidad de arrojar objetos contra vehículos en circulación.

«El lanzamiento de piedras contra vehículos en circulación constituye una conducta especialmente peligrosa que no puede quedar impune», señala la empresa en su comunicado.

Colaboración con las fuerzas de seguridad

Guaguas Municipales ha lamentado las molestias que el cambio de recorrido pueda ocasionar a los usuarios habituales de estas líneas y ha agradecido su comprensión. La compañía insiste en que se trata de una medida motivada exclusivamente por la necesidad de proteger a las personas.

La empresa recuerda que el transporte público es un servicio esencial de toda la ciudadanía y que garantizar su seguridad constituye una responsabilidad compartida.

Asimismo, asegura que trabaja en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que utilizará todos los medios legales a su alcance para esclarecer los ataques e identificar a sus responsables, con el objetivo de que respondan ante la Justicia.